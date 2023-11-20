Более 150 юных всеволожцев пополнили ряды учеников школы искусств им. М.И. Глинки

Только раз в году под сводами концертного зала Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки более 150 звонких детских голосов в едином порыве произносят заветное слово: «Клянёмся!». И это значит, что порог этого знакового для района учреждения дополнительного образования перешагнули будущие музыканты, певцы, мастера хореографического и изобразительного искусств.

И в этом году после искромётного выступления народного самодеятельного коллектива – ансамбля русских народных инструментов «Садко», в состав которого входят ведущие преподаватели, и поздравлений от школ, носящих имя М.И. Глинки, из Санкт-Петербурга, Смоленска и Липецка, наши юные дарования торжественно поклялись «чтить традиции», «имя Глинки с гордостью нести» и, конечно же, – «любить искусство».

Этим детям ещё предстоит пройти тернистый путь, на котором понадобятся трудолюбие, терпение, усидчивость, стремление к совершенству и многое-многое другое, а пока они – «первоклассники-глинковцы», получив в этот торжественный для них день из рук директора школы заслуженного работника культуры РФ Людмилы Беганской ученические билеты и значки, радовались жизни так, как могут радоваться только дети.

Ну а дальше было увлекательное путешествие по отделениям школы с помощью музыкальных инструментов и зажигательные танцы.

Осталось лишь пожелать будущим мастерам искусств не бояться трудностей и помнить о том, что любой из них теперь не просто первоклассник, а – будущий талант!

Владимир Шемшученко