В прекрасном советском фильме «По семейным обстоятельствам» есть персонаж, комичный и трагичный одновременно – доктор-логопед, не выговаривающий половины букв.

Ну, помните:

– У кофо фефекты буфут?

– Что?

– Фефекты ечи. Я логопефт. Испъявъяю фефекты фикции.

– Какой фикции?

– Фикции, фикции. Не фикции, а фикции!

– Он букву «д» не выговаривает.

– Я букфу «ф» не выговаиваю.

– А… Ну сразу бы так и сказали.

– Я съязу сказал.

Может ли в реальной жизни специалист, действующий на стыке медицины, педагогики и психологии, сам иметь «фефекты фикции», как распознать проблемы речевого развития и к каким специалистам обращаться – обо всем в интервью с заслуженным учителем РФ, обладательницей нагрудного знака «За милосердие и благотворительность», педагогом логопедом-дефектологом, нашей землячкой Ириной Красновой.

– Ирина Брониславовна, почему вы выбрали эту профессию?

– Скорее, профессия выбрала меня. Ещё в школе я для себя определила два возможных пути – педагогика и медицина. А вот лечить или учить – здесь выбор сделать было сложнее.

Но жизнь всё расставила по местам – в медицинский я не поступила, катастрофически не добрав баллов. Неудача настолько меня подкосила, что на какое-то время я оставила мысли о высшем образовании, решив, что таким бездарям в институте не место.

Однако нужно было где-то работать или учиться – в начале 80-х ни в семье, ни в обществе безделье не приветствовалось. Пошла в педучилище, после его окончания устроилась на работу в детский сад.

И хотя у меня была подготовительная группа, далеко не все дети могли выговорить «Ирина Брониславовна». Задумалась – почему одним слова и звуки даются легко, а другим – с трудом? Стала изучать специальную литературу, узнала много нового, увлеклась логопедией по-настоящему.

Год серьёзно готовилась к поступлению в педагогический институт им. А.И. Герцена и – о, счастье! – сдала экзамены на все пятерки! Училась, естественно, заочно, оставлять работу в садике не хотелось. Окончила вуз с красным дипломом, куда была вписана моя профессиональная судьба – логопед-дефектолог.

– Отличаются ли современные дети в плане речевого развития от тех, с которыми вы начинали работать почти 40 лет назад?

– С уверенностью могу сказать, что ребятишек с речевыми недостатками становится всё больше – причём не только в России, но и по всему миру. Назову три основные причины. Первая – вредные привычки родителей и неблагоприятная экология, влияющие на внутриутробное развитие. Выкуренная матерью сигарета или «безобидный» бокал вина к ужину оказывают пагубное воздействие на мозг и центральную нервную систему плода. Вторая – наличие всевозможных гаджетов на раннем этапе жизни ребёнка. Все эти круглосуточно включенные мультики, игры в планшете или телефоне, преподносимые как «развивающие», в значительной степени тормозят речевое развитие. Ну и третья причина – наследственность. Если кто-то из родителей картавит или не выговаривает сложные звуки, то велика вероятность того, что у их ребёнка будет такая же проблема.

Это, так сказать, база, но существует ещё немало факторов, негативно влияющих на становление речевых навыков – отсутствие родительского внимания, психологические и физические травмы, задержка общего

развития и так далее.

– Какие речевые нарушения считаются самыми распространенными?

– Чаще всего мы имеем дело с дислалией – неправильным произношением звуков. Ребёнок разговаривает свободно, но настолько коверкает звуки, что понять его порой не может даже мама. Исправляется дислалия довольно легко во время плановых занятий с логопедом.

Далее следует дизартрия – нарушение речи, вызванное органическим поражением нервной системы. Связь органов речи с центральной нервной системой ухудшается, и ребёнок испытывает трудности в правильном произношении звуков. Тоже корректируется, но уже с помощью логопеда-дефектолога.

Нередко мы наблюдаем общее недорозвитие речи (ОНР), которое становится очевидным к трем годам. Здесь страдают практически все компоненты речи – звукопроизношение, лексика, грамматика. С такими детьми работают не только дефектологи, но и другие специалисты.

В последнее время мы всё чаще встречаем случаи сенсорно-моторной алалии, для которой характерны отсутствие речи и её понимания. Это нарушение обычно связано задержкой психического развития и, как ни прискорбно, с ментальной патологией. Здесь необходимы не только постоянные занятия со специалистами, но и медикаментозное лечение.

– Когда родителям начинать бить тревогу?

– Внимательная мама может заподозрить неладное у своего ребёнка на первых месяцах жизни – если он не гулит, не лепечет и почти не плачет. К полутора годам малыш должен понимать обращенную к нему речь, к трем годам разговаривать предложениями. Если этого не происходит, стоит всерьёз обеспокоиться и обратиться к специалистам. Все эти рассказы о том, что дитя, дескать, молчало до пяти лет, а потом в один день начало изъясняться высоким стилем – вредные байки. В три года ребёнок разговаривает практически как взрослый, но может не выговаривать некоторые сложные звуки – вот это действительно норма. К пяти годам звукопроизношение должно быть четким. Если нет – у вас проблема, которую нужно устранять с помощью специалистов.

– К каким специалистам нужно обращаться, если родительский инстинкт подсказывает, что с речью у ребёнка что-то не так?

– Как ни странно это покажется, но к логопеду – в последнюю очередь. Сначала нужно показать малыша неврологу, психоневрологу, сделать обследования, включая КТ и МРТ головного мозга. Обязательно проконсультироваться у отоларинголога, чтобы исключить проблемы со слухом. Не лишним будет обратиться к психологу и психиатру. Только после всестороннего обследования работа с логопедом-дефектологом будет эффективной и обеспечит желаемый результат.

– Можно ли исправить дефекты речи у взрослых?

– Безусловно. Скорректировать речь можно в любом возрасте, если у человека есть достаточно сильная мотивация к этому процессу. В истории немало примеров, когда известные люди – государственные деятели, политики, актеры – с помощью специалистов избавились от заикания, картавости, проглатывания звуков и других нарушений речи. Справедливости ради надо отметить, что многие люди не обращают внимания на свой дефект, а некоторые вообще считают его милым и даже придающим некий шарм. Но иногда неспособность говорить внятно делает невозможным карьерный рост в целом ряде профессий, приводит к снижению самооценки и психологическим проблемам.

– И последний, несерьезный вопрос – может ли стать логопедом человек с «фефектом фикции»?

– А вот это вряд ли. По крайней мере, за всю свою обширную профессиональную деятельность я таких не встречала. Так что герой известного фильма, скорее всего, – плод фантазии сценариста.

Светлана ЗАВАДСКАЯ