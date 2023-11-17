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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Фейки об отравленной стиролом воде в Выборгском районе Ленобласти обошлись петербуржцу в 30 тысяч рублей

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Пользователя соцсетей привлекли к ответственности за распространение недостоверной информации. Как стало известно Online47,  Мировой суд Фрунзенского района Санкт-Петербурга приговорил жителя Северной столицы к штрафу в размере 30 тысяч рублей за фейки о якобы отравленной стиролом воде в Выборгском районе Ленобласти в окрестностях КПО «Островский».

Напомним, что недостоверная информация по этому поводу начала появляться в соцсетях еще в феврале этого года. Надзорные ведомства провели тщательную проверку сообщений, также была проведена экспертиза воды в Первомайском поселении Выборгского района Ленобласти, где располагается КПО «Островский». По итогам проверки прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский подтвердил отсутствие в воде превышения содержания стирола.

Ну а автор фейков о ядовитой воде, напугавших жителей Ленобласти, теперь задумается, стоит ли лгать ради лайков и репостов, чтобы потом каяться на скамье подсудимых и расплачиваться за свои «шалости» из собственного кармана.

Фото: Валентин Илюшин\Online47

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