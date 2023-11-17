Ребята из Всеволожского района выступили вместе с певцом SHAMAN

«Я русский!» – десятки детских голосов «Хора Первых» спели песню автора и исполнителя SHAMAN на выставке «Россия».

Впечатлениями от поездки в Москву поделилась наша юная землячка из города Сертолово София Середа. К слову, девочка не только хорошо учится в городской гимназии, но ещё и является активисткой, занимается в местной детской школе искусств по классу «аккордеон», а также является лауреатом международных вокальных конкурсов и участником проекта «Движение первых». «Это были лучшие каникулы! – не скрывает восторга Соня. – Невероятные эмоции, яркие впечатления – конечно, это событие запомнится на всю жизнь. Участие в таком масштабном проекте дало возможность раскрыть себя и набраться бесценного опыта».

Вместе с Софией на выставке побывали ее земляки – Ева Заливахина (ученица сертоловской гимназии) и Милан Матвеев (ученик сертоловской СОШ № 1). Вот как ребята отзываются о поездке: «Что понравилось в этом проекте, так это отличная организация. Быть частью такой мощи – это непередаваемое чувство», – сказала Ева.

«Мои осенние каникулы прошли в движении, точнее, в «Движении Первых». Это было впечатляюще и масштабно – ощутить единство, участвуя в таком грандиозном проекте, – отметил Милан. – Чувствовалась совершенно особенная атмосфера, и, конечно, эти незабываемые дни навсегда останутся в моей памяти».

Светлана ЗАВАДСКАЯ