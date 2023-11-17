В Кузьмолово появится «Сквер Победы»

Свой новый облик получит территория на Железнодорожной улице уже в 2024 году. «Здесь будет выполнено озеленение и появится зона тихого отдыха — удобные скамейки, качели и малые архитектурные формы.

Провести необходимые конкурсные процедуры планируем зимой, чтобы начать работы уже весной при установлении сухой и благоприятной погоды», – рассказал глава муниципального образования Юрий Спицын.

Общественное пространство неподалеку от станции выбрали большинство жителей Кузьмоловского поселения, участвовавших в рейтинговом голосовании в начале 2023 года на портале Вместе47.рф

Комитет по ЖКХ Ленинградской области 16 октября утвердил перечень муниципальных образований, которые получат субсидии из регионального бюджета.

Благоустройство будет реализовано по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба администрации ВМР