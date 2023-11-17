Во Всеволожске прошел форум-фестиваль «Серебряные волонтёры»

Из песни, как говорится, слов не выкинешь! Тем более что песня может стать гимном всего волонтёрского движения старшего возраста в нашем регионе. Да, в минувшую субботу на сцене Всеволожского центра культуры и досуга звучали не только официальные поздравления от комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, администрации Всеволожского муниципального района, Совета ветеранов и «Диалога поколений» – звучали песни и будущие гимны, которые специально для форума сочинили хоть и не профессиональные, но очень талантливые поэты и композиторы. Для первого регионального форума-фестиваля «Серебряные волонтёры» нашли очень точное определение: «Современные старшие».

«Серебряные тимуровцы»

В который раз убеждаюсь: возраст – понятие условное. Это – состояние души. Если душа молода, то и тело, и дело живут по её законам. Знакомимся: Майя Владимировна Кузнецова. На пороге юбилея: ей скоро 85. Тамара Александровна Чурова чуть моложе. Это наши всеволожские пионеры добровольческого движения, которые одними из первых откликнулись на призыв Надежды Ивановны Балуевой и предложили свою помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается больше всего: ветеранам войны, инвалидам, многодетным семьям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И это несмотря на почтенный возраст и личные проблемы, которые есть у любого человека.

– Лежать на диване и беречь себя – не моя стихия! – чётко обозначает свою жизненную позицию Галина Михайловна Сократова, возглавившая недавно созданное волонтёрское сообщество в Колтушах.

– Хочется быть полезной, людям помогать, и знаете, это и сил прибавляет, и здоровья. Забываешь о собственных болячках, проблемы отступают на второй план.

Сделаешь благое дело, человеку поможешь, – и радость как в детстве, юным тимуровцем себя чувствуешь. Особенно когда речь идёт о ветеранах.

– Мне тоже всегда нравилось больше самой дарить, чем получать подарки, – поддерживает свою «тимуровскую команду» Татьяна Юрьевна Лодосеева. На выставку и «Доброёлку» Татьяна Юрьевна привезла свои живописные полотна. Инженер в прошлом, она только на пенсии решила заняться делом, к которому всю жизнь стремилась её душа. И взялась за кисти и краски. На форуме-фестивале было представлено немало живописных работ. Залюбуешься! На полотнах ведут диалог васильки с ромашками, цветёт калина и полыхает рябина, звенит ручей и уходит за горизонт наше русское поле – вся душа земли нашей в этих работах. Так кто же они такие, наши «современные старшие», взявшие на себя заботу о ближнем и дальнем своём?

Это какая-то новая формация социально ориентированных граждан нашей страны, некоторым из них далеко не то что за 60, но и за 80, однако они полны энергии, желания помочь людям, изменить себя и окружающий мир к лучшему. Недаром в девизах почти всех команд звучало именно это слово: добро.

Доброволец спешит на помощь

Два основных цвета форума – зелёный и серебряный, – олицетворяют молодость и опыт. Знаниями и наработками на форуме делятся много и охотно – это одна из главных задач полезного мероприятия. Мастер-классы, демонстрация достижений и находок – как добрых и забавных, так и полезных и очень нужных.

Игрушки Лидии Викторовны Клишиной из всеволожской команды волонтёров – забавные фигурки людей и зверей – выполнены из необычного материала новой формации, фамерана. Он пластичен и легко красится, свободно принимает любые формы. Из-под рук мастера выходят такие симпатичные дружеские шаржи, что хочется тут же что-то приобрести в подарок родным и близким людям. И не возбраняется!

Потому что выставка поделок – это не только школа мастерства, это ещё и ярмарка. Все доходы пойдут в фонд «серебряных волонтёров», у которых, как вы понимаете, есть и экономические проблемы.

Тот же фамеран для изготовления поделок надо приобрести, равно как краски и кисти. Денег стоит, господа! А радость ровным счетом ничего не стоит. Просто стой и любуйся на одеяло мастериц из Любани, выполненное по старым лекалам наших прабабушек. Одеяло так и называется» – «Есенинское», потому что увидели его любанские мастерицы в музее великого поэта на его родине, в селе Константиново. А вы бы посмотрели, какие у них жилетки, юбки и прочие детали одежды, собранные из старых джинсовых штанов! Любанские красавицы выбрали себе символ – у каждой на груди приколота брошь в форме серебряной жемчужинки, а ведет их по жизни чувство долга перед обществом, как сказала Ирина Александровна Труфанова, главная «жемчужина» любанских мастериц. И благотворительный фонд «Единство добра», который возглавляет Сергей Александрович Александровский.

От этой истории спешим к другой, то есть туда, где больше всего желающих посмотреть и перенять опыт соседей. Волонтёры из Кингисеппа, из Волхова на своих мастер-классах показывают, чем они могут помочь, и как они поддерживают наших бойцов СВО. «Серебряные волонтёры» из Волховского района постоянно отправляют в Горловку, в военный госпиталь, очень много нужных и незаменимых вещей. Восторг у всех вызвали трусы и рубашки особой конструкции для раненых бойцов. Трусы на липучках, рубашки перешиты из самых обычных, но не отслуживших свой срок обычных мужских рубах, у которых отрезается воротник и манжеты, а в кармашек ещё и кладётся записка от мастерицы с пожеланиями здоровья.

Татьяна Григорьевна Белоусова демонстрирует не только эти вещи, призывает мастера свечей – Татьяна Ивановна Исаева достигла в этом ремесле высот. Тут же показывает свечи, которые не только светят, но ещё и греют. Чай можно разогреть, банку тушёнки. Руки бойцам согревают свечи волховских «серебряных волонтёров».

Огарки свечей договорились брать в церкви, парафин добывают, картон берут в магазинах – и вот вам, товарищи бойцы, наши свечи!

– А мы шьём специальные ортопедические подушки, – тянет меня в сторону своей выставки Людмила Михайловна Паизова из Тосненского района. – Подушки особенные, выкроенные по специальным лекалам, повторяющим форму треугольника. Специально для раненых конечностей. Нашли в интернете, освоили.

А ещё, как я поняла, Людмила Михайловна исключительно по своей инициативе убирает территорию стадиона. Без денег, просто так. Чтобы люди ходили на стадион, занимались спортом. Вспомнилась история про замечательного чудака, который много лет по собственной инициативе убирал и присматривал за взлётной полосой заброшенного аэродрома. И однажды на неучтенную полосу приземлился самолет, терпящий аварию. Летчик рассмотрел в последний момент эту спасительную посадочную территорию. И спас жизни сотен людей.

Совершенно точно сказала в своём приветствии форуму Екатерина Путронен, которая курирует от комитета по общественным коммуникациям волонтёрское движение Ленинградской области: «У наших серебряных волонтёров – золотые сердца. Не считаясь со временем, с личными заботами, они стараются сделать как можно больше нужных и добрых дел».

– Да, мы спешим делать добро, – подтвердила Н.И. Балуева, которая возглавляет региональную общественную организацию «Диалог поколений» и руководит Доброцентром «Молоды душой», – потому что в современном, быстро меняющемся мире этого качества очень и очень не хватает.

Наши «современные старшие» заполняют этот вакуум реальными делами. Недавно сообщество волонтёров под руководством Н.И. Балуевой получило грант Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.

Грант проходил в номинации «Молоды душой», – на эти средства предполагается открытие «Доброцентров» в других районах области и на развитие волонтёрского движения в целом. Кроме того, «Доброцентр» выступает уже как методическое учреждение, своеобразная школа волонтёра в масштабах области. За короткое время Балуева и её команда провели целый ряд открытых уроков волонтёрства в самых разных районах области. Кстати, на первый региональный форум-фестиваль «Современные старшие» прибыли 150 «серебряных» волонтёров из 15 муниципальных образований области, где волонтерское движение работает активно, помогает и старшим, и младшим, расширяя тем самым территорию добра. Успехов вам, золотые вы наши!

Татьяна ТРУБАЧЕВА

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