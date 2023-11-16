Сотни легкоатлетов приняли участие в токсовском ночном забеге

Вечером 11 ноября в Токсово на улице Санаторной недалеко от гостиницы «Кавголово» собрались около сотни любителей ночного экстрима. С 2016 года ежегодно примерно в этих числах здесь проходит ночной трейл-кросс по пересеченной местности. Уже традиционно в нем принимают участие бегуны и велосипедисты.

К вышеупомянутым порой присоединяются со своими четвероногими питомцами те, кто любит пробежаться вместе с собакой. Такой непривычный вид досуга и состязаний уже несколько лет подряд организовывает спортсмен-энтузиаст, житель Токсово Олег Петров. Кроме ночного трейла на его плечах лежат проекты «Тропа здоровья вокруг озера Хепоярви», «Ореховская вело-пешеходная тропа» и «Ореховская лыжня». Он рассказал:

– Наше общественное объединение «Спортклуб «Токсово» существует уже 15 лет, но первый такой забего-заезд состоялся семь лет назад. Уже тогда на старт вышли 114 любителей бега, 49 велосипедистов и 21 приверженец дог-треккинга (гонки с собаками). И каждый раз мы тщательно готовимся к предстоящему мероприятию, потому что забег, равно как и езда на велосипеде по лесу в кромешной темноте, – дело не простое. Хорошо хоть погода в этом году пощадила участников. Было не по сезону сухо, обошлось без снега, и впервые за много лет в момент старта не случилось никаких осадков.

Ночной трейл требует подготовки не только от организаторов, которые вместе с волонтёрами размечают трассу вокруг озера Хепоярви протяженностью 21 км и оборудуют её светоотражающими маячками, заботятся о наградной атрибутике, но и от самих участников. Олег Петров и одна из опытных велоспортсменок, неоднократная победительница ночного трейла в Токсово Екатерина Илларионова в своих видео подробно инструктируют желающих участвовать в забеге относительно экипировки и прочих необходимостей, в том числе налобных фонарей, которые требуются на всей дистанции.

Команда «на старт» для велосипедистов прозвучала в 17.50, а через 10 минут стартовали бегуны. Очень колоритно со своей изрядно поседевшей бородой выглядел среди более молодых участников забега 65-летний Сергей Бараев из Сестрорецка. Завсегдатай всевозможных забегов и марафонов, проходящих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, он не пропустил ни одного ночного трейла в Токсово. Самым быстрым велосипедистом оказался Дмитрий Вылегжанин, «пролетевший» трассу длиной в 21 км за 53 минуты. А Дмитрий Жуков преодолел её бегом за 1 час и 30 минут, обогнав при этом некоторых участников, финишировавших на велосипедах. Не обошлось и без курьёзов. Несколько участников забега вышли на старт с разряженными батареями своих фонариков и им пришлось добираться до финиша по лесным тропинкам в полной темноте.

– Спортклуб «Токсово» – это некоммерческая организация. Все соревнования проводятся за стартовые взносы при поддержке волонтеров и партнеров компаний «Любимый край» (печенье «Посиделкино»), «SIS», «Russki», центра циклических видов спорта «Гравити спорт» и др., которые в основном помогают призовой атрибутикой. И хотя беговой сезон – 2023 благополучно закрыт, планов у нас очень много. В частности, хочется реализовать идею совместного забега людей и всадников на лошадях по нашей дистанции вокруг озера Хепоярви. Интересно узнать, кто окажется быстрее и выносливее – люди или лошади, – заметил руководитель спортклуба Олег Петров.

Александр СОРОКИН

Фото спортклуба «Токсово»