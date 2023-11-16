Подростки Всеволожского района выступают против курения

В преддверии Международного дня отказа от курения, который проходит каждый третий четверг ноября, в структурном подразделении «Южный» Всеволожской межпоселенческой библиотеки прошли тематические мероприятия, посвящённые разъяснению вреда табакокурения и его профилактике.

Встречу с учащимися 7Е и 8А классов Всеволожской средней школы №6 проводили волонтёры Всеволожского центра образования. Именно они выбрали интересную и очень убедительную форму разговора: интерактивную игру с вопросами по профилактике никотиновой зависимости «Стоп никотин!» Ребята с интересом и азартом общались в игровой форме со своими сверстниками, узнавая у них о вреде курения, а также о преимуществах здорового образа жизни.

В ходе мероприятия ребята провели своеобразное собственное расследование: так ли вредно курение? Сначала изучили историю этого явления, затем рассмотрели различные маркетинговые приёмы для распространения и популяризации курения. Обсудили негативные последствия от употребления табачной продукции и пришли к выводу, что курение – это зло, которое разрушает тело и разум человека.

Приятно было наблюдать за подростками, уверенными в правильности отказа от табакокурения и приветствующими здоровый образ жизни.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО