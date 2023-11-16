В Янино установят надземные пешеходные переходы Колтушского шоссе

Проект обустройства трех надземных пешеходных переходов в границах Янино отправлен на государственную экспертизу. Установить сооружения планируется на месте действующих «зебр» на Колтушском шоссе.

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, проект учитывает расширение Колтушского шоссе и последующий рост потока машин.

Так, надземные переходы предлагается установить около 2 линии, Новой улицы и улицы Военный городок.

– Таким образом, люди и машины будут двигаться независимо друг от друга (не говоря про безопасность), а поток не будет тормозить, – отметили в ведомстве.

Напомним, что работы по расширению Колтушского шоссе продолжаются. Так, в ноябре дорожники планируют обустройство части разворотной петли около Суоранды.