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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Янино установят надземные пешеходные переходы Колтушского шоссе

1 Комментарий ,

Проект обустройства трех надземных пешеходных переходов в границах Янино отправлен на государственную экспертизу. Установить сооружения планируется на месте действующих «зебр» на Колтушском шоссе.

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, проект учитывает расширение Колтушского шоссе и последующий рост потока машин.

Так, надземные переходы предлагается установить около 2 линии, Новой улицы и улицы Военный городок.

– Таким образом, люди и машины будут двигаться независимо друг от друга (не говоря про безопасность), а поток не будет тормозить, – отметили в ведомстве.

Напомним, что работы по расширению Колтушского шоссе продолжаются. Так, в ноябре дорожники планируют обустройство части разворотной петли около Суоранды.

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В Янино установят надземные пешеходные переходы Колтушского шоссе: 1 комментарий

  • Наталья
    16.11.2023 в 13:53
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    Я жители ул Голландская будут понизу через шоссе бегать? До Военного городка далеко…

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