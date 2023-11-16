В Янино установят надземные пешеходные переходы Колтушского шоссе
Проект обустройства трех надземных пешеходных переходов в границах Янино отправлен на государственную экспертизу. Установить сооружения планируется на месте действующих «зебр» на Колтушском шоссе.
Как сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, проект учитывает расширение Колтушского шоссе и последующий рост потока машин.
Так, надземные переходы предлагается установить около 2 линии, Новой улицы и улицы Военный городок.
– Таким образом, люди и машины будут двигаться независимо друг от друга (не говоря про безопасность), а поток не будет тормозить, – отметили в ведомстве.
Напомним, что работы по расширению Колтушского шоссе продолжаются. Так, в ноябре дорожники планируют обустройство части разворотной петли около Суоранды.
В Янино установят надземные пешеходные переходы Колтушского шоссе: 1 комментарий
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