В Буграх откроется садик «для ньютоновцев»

Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского садика на 270 мест на Аллее Ньютона.

«Большой, красивый, современный — садик с собственным бассейном в Буграх. Инвестор начал строительство объекта в начале года и справился за 11 месяцев. Это показательная скорость работы, которую будем ставить в пример другим нашим партнерам», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Новый детский сад рассчитан на 14 групп от полутора до семи лет, включая логопедические. Для каждой ячейки предусмотрены свои игровые площадки, раздевалки, туалеты, буфеты и спальни. Для всестороннего развития воспитанников будут построены кружковые помещения, кабинет логопеда, спортивный и музыкальный залы. На первом этаже здания появится бассейн 7,33х40 метров с пространством для «сухого плавания».

Образовательное учреждение построено силами группы «Арсенал» по государственной программе «Социальные объекты в обмен на налоги». Ранее в этой же локации была построена школа на 950 мест и детский сад на 270 мест.

Пресс-служба областного правительства