Во Всеволожске начнет работать литературный клуб

На базе Всеволожского центра культуры и досуга начнет действовать литературный клуб. Первая встреча и презентация работы клуба состоится в это воскресенье, 19 ноября.

Клуб объединит любителей литературы, которые хотят узнавать об интересных книгах и открывать для себя новых писателей, а также обсуждать прочитанное и делиться впечатлениями с единомышленниками. На первой встрече участники познакомятся друг с другом через обсуждение любимых книг и авторов, а также узнают подробнее о работе клуба.

Посетить мероприятие может любой желающий старше 16 лет. Первая встреча пройдет 16 ноября в 16.00 во Всеволожском ЦКД (Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110).