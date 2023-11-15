Сертоловских призывников ознакомили с военной техникой и бытом военнослужащих

В России День призывника – традиционный праздник новобранцев, готовящихся стать полноценными защитниками Отечества. Он отмечается ежегодно в ноябре во всех регионах страны. Сегодня престиж нашей армии, как никогда, высок и поэтому ныне праздник имеет особую значимость. К его традициям можно отнести патриотические мероприятия для школьников и студентов, а его цель посредством организации этих мероприятий и их проведения повышать престиж воинской службы, воспитать у подрастающего поколения чувство патриотизма и гордости за страну и её Вооружённые силы.

В Сертолово отношение к этому событию всероссийского масштаба всегда было особое. В городе проживает много бывших и действующих военнослужащих, поэтому и воинские традиции здесь особо крепки, поскольку они зачастую связаны с целыми военными династиями, которых в городе много.

14 ноября в Сертолово состоялось традиционное мероприятие, посвящённое Дню призывника. Его участниками стали учащиеся городских школ № 1 и № 2, Сертоловской городской гимназии, курсанты Авиационного кадетского класса «Балтийские крылья», старшеклассники школы №3 жилого комплекса «Новое Сертолово». Ребята посетили полевую учебную базу Военной академии связи имени С.М. Будённого. Юным сертоловчанам рассказали об истории академии, о том, как проходит отбор на обучение и сам учебный процесс, какие перспективы открываются в будущем для её выпускников. После полученной информации ребята смогли задать интересующие вопросы, на которые получили исчерпывающие и информативные ответы.

Затем парни и девушки, разделившись на небольшие группы, отправились на экскурсию по территории учебной базы, в ходе которой инструкторы ознакомили будущих защитников и защитниц Отечества с образцами современной техники военной связи, различным военным оборудованием. С большим интересом юные сертоловчане ознакомились с бытом военнослужащих, побывав в казарме. А в заключение мероприятия, перед отправкой в Сертолово, в солдатской столовой ребят накормили сытным обедом.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»