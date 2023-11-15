Проект Бугровского поселения «Новый год вокруг света» победил на всероссийском конкурсе

Объявлены победители конкурса на выявление лучших практик в области государственной национальной политики, сохранения и популяризации этнокультурного наследия народов и патриотического воспитания граждан России. Проект администрации Бугровского поселения «Новый год вокруг света» был признан одним из лучших и завоевал призовое место.

Конкурс призван выявить лучшие практики в области государственной национальной политики, сохранения и популяризации этнокультурного наследия народов и патриотического воспитания граждан России.

Победителями конкурса были признаны 17 организаций: 11 проектов, направленных региональными и муниципальными учреждениями культуры, и 6 проектов общественных организаций. В номинации «Лучшие практики, направленные на сохранение и развитие межнациональных отношений, приумножение духовного и культурного наследия и потенциала многонационального народа России (российской нации) посредством популяризации идей единства и дружбы народов, межнационального и межконфессионального мира и согласия» одним из победителей стал проект администрации Бугровского поселения «Новый год вокруг света». Впервые межнациональный фестиваль «Новый год вокруг света» был проведен по инициативе главы администрации И.В. Купины в прошлом году, и собрал представителей не менее десяти национальностей.

В этом году Всероссийский форум проводится в Башкирии. На мероприятии диплом победителя конкурса зам. главы администрации БСП С.Г. Ломашевской и начальник сектора по общим вопросам К.Б. Хаткевич, получили от министра культуры Республика Башкортостан А.И. Шафиковой.

Марина Руденко