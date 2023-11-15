Дивный мир сверкающего кварца

Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки состоялось открытие выставки работ мастера-кварцедува Александра Бурова. На мероприятии собрались педагоги и ученики школы, представители отдела культуры администрации района и городской общественности.

Александр Буров – человек счастливый, а источником радости жизни стало для него творчество, способное, как известно, разбудить в человеке даже крепко спящий талант. Не думал не гадал мастер, что рутинный труд в лаборатории института, где он день за днём выдувал колбочки для физических опытов, – это всего лишь первая ступень к постижению чуда. Одухотворенное творчество, полёт фантазии, вырывающейся за границы обыденности, – что может быть чудеснее? Каждый, кто открыл в себе дар творца, живёт в особом мире, где самые обыкновенные материалы приобретают неожиданные свойства. Вот и Александр Викторович однажды с удивлением обнаружил, что кварцевое стекло – это не просто техническое сырье, а способ создания новой реальности, прекрасной и завораживающей.

Много воды утекло с той поры, когда Буров оказался на выставке замечательного московского кварцедува по фамилии Зеля, заочно ставшего его учителем и вдохновителем. Двум этим мастерам так и не довелось встретиться, но Александр всегда добрым словом вспоминает художника, открывшего ему глаза на необыкновенные свойства кварцевого стекла. Кто ещё создает из весьма непростого в обработке материала творения искусства, сведений у нас нет, но гильдии кварцедувов ни в Ленинградской области, ни в стране точно не существует. Так что с уверенностью можно сказать, что на сегодняшний день наш Александр Буров – единственный, кому ведомы волшебные превращения кварцевого стекла. И живёт он во Всеволожском районе, в посёлке Токсово.

Токсовский «левша» с некоторых пор стал объектом интереса тележурналистов, да и интернет активно участвует в популяризации его творчества, однако вживую увидеть работы Бурова мало кому посчастливилось. Александр ведёт довольно замкнутый образ жизни и отличается скромностью. В основном свои работы выставляет для родных и знакомых в домашнем музее на втором этаже частного дома.

Несколько ранних работ были представлены во Всеволожском историко-краеведческом музее, но тот недавно закрылся. Небольшая экспозиция находится в Токсовском центре образования, и два года работает авторская выставка в Доме культуры поселка Кузьмоловский. На днях и жители Всеволожска получили возможность познакомиться с творчеством стеклянных дел мастера – в Детской школе искусств им. М.И. Глинки открылась выставка работ художника-кварцедува Александра Бурова.

Мы встречались с ним три года назад. За это время коллекция пополнилась сотней новых работ. Диапазон тем тоже существенно расширился: к волшебным кораблям и радующим глаз цветочным композициям добавились сказки – народные и литературные. С хорошо освещенных витрин в Кузьмоловском ДК смотрят знакомые всем герои: Царевна-лягушка с короной на голове уютно расположилась на листке кувшинки; Золотой петушок готов захлопать крыльями и взлететь; Белка, что «за морем живёт», грызёт те орешки, у которых «ядра – чистый изумруд»; кличет Золотую рыбку Старик на берегу моря.

Каждая работа для мастера – выстраданное дитя, о том, как создавались те или иные детали, Александр рассказывает подробно и с большим удовольствием. Самое удивительно состоит в том, что мастер не рисует эскизов – замысел воплощается в тот момент, когда в одной его руке оказывается газовая горелка, а в другой – кусок прозрачного материала. Образ возникает как готовое объемное изображение в голове художника прямо в ходе работы.

Кварцевое стекло в основном бесцветное, окрашенные образцы достаточно редки, поэтому используются автором очень бережно и экономно. Испытывая дефицит в цветном материале, Александр стал подкрашивать свои работы специальными красками – получилось очень красиво! Кроме этого, он использует стразы – так создавались «царские короны», большая и малая.

Цветочные композиции Бурова с годами становятся всё более утонченными и разнообразными, а идеи он черпает из вечной сокровищницы – природы. Экзотические цветущие кактусы, прекрасные розы, нежнейшие хризантемы, васильки, распустившиеся ландыши, персидская сирень – все эти цветы и букеты стали уже «классикой жанра» и могут стать украшением любого интерьера.

Впрочем, это предположение имеет скорее умозрительный характер, ведь свои работы Александр Викторович давно не продаёт – он живёт в этом прекрасном мире созданных им образов и расставаться с ними пока не настроен. Напротив, новые идеи захватывают его воображение. Он мечтает воплотить в жизнь ещё один творческий замысел – сверкающий всеми цветами радуги многоярусный фонтан. Что ж, подождём! Обычно свои замыслы Буров осуществляет без промедления.

Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА