В поселке им. Морозова прошел фестиваль боевых искусств «Своих не бросаем»

Во Всеволожской спортивной школе Олимпийского резерва (филиале Российского союза боевых искусств по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) с 11 по 13 ноября проходил фестиваль боевых искусств и восточного боевого единоборства «Своих не бросаем», посвящённый Дню народного единства, Героям России и Специальной военной операции (СВО).

Более 600 спортсменов вышли в эти дни на татами в пос. им. Морозова, чтобы показать мастерство.

В первый день фестиваля в честь Героя России Валерия Стовбы из п. Рахья прошли соревнования в дисциплине кобудо, организованные при поддержке администрации Всеволожского района федерацией восточных боевых единоборств кобудо Санкт-Петербурга и Ленинградской области и клуба боевых искусств «Сатори». Лучшие единоборцы были отмечены призами администрации района.

Второй день был посвящён героям СВО. Соревнования проводились на площадках, организованных федерациями кикбоксинга и самообороны Ленинградской области, представляющими спортивные направления единоборств в регионе. Здесь же «работали» площадки по кунг-фу, карате-джитсу, борьбе в ограниченном пространстве, а также состоялся детский турнир кобудо с участием спортсменов из региональных клубов.

В течение двух дней проводились торжественные линейки и награждения спортсменов с участием почётных гостей: руководства Российского союза боевых искусств по Санкт-Петербургу, представителей администрации района, ветеранов военной службы, воинов СВО, находящихся в отпуске по лечению. Также впервые на фестивале в зоне награждения состоялась официальная выставка картин, посвященная выполнению воинского долга нашими героями в СВО.

В соревнованиях достойно выступили 132 всеволожских единоборца, заняв первое место в командном зачёте, более половины из них стали призёрами.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО