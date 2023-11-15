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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские танцоры покорили жюри областного фестиваля «Праздник Терпсихоры»

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На главной сцене дворца культуры имени Ш.В. Меликидзе Ломоносовского района 11 ноября состоялся Областной фестиваль хореографического творчества «Праздник Терпсихоры», организованный комитетом по культуре и туризму и Домом народного творчества Ленинградской области.

Этот праздник, объединяющий музыку, пластику, язык тела, яркие костюмированные образы и разные характеры, проводился в течение двух месяцев. Компетентные жюри оценивали качества умений и навыков, приобретенных обучающимися по дополнительным предпрофессиональным, общеразвивающим, общеобразовательным программам в области хореографического искусства.

273 юные грации в возрасте от семи до восемнадцати лет из 11 детских Школ искусств Ленинградской области соревновались в номинациях: «Классический танец»; и «Народно-сценический танец» (в том числе стилизация народного танца). Нам приятно сообщить, что хореографический ансамбль «Вдохновение» (преподаватели Н. Л. Марущак и О. С. Самсоненко) из Всеволожского района по решению взыскательного жюри был удостоен званий Лауреатов I и II степени. Также высокой оценки был удостоен ансамбль «Феерия» (преподаватель С. В. Миронова).

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

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