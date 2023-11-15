Всеволожские танцоры покорили жюри областного фестиваля «Праздник Терпсихоры»

На главной сцене дворца культуры имени Ш.В. Меликидзе Ломоносовского района 11 ноября состоялся Областной фестиваль хореографического творчества «Праздник Терпсихоры», организованный комитетом по культуре и туризму и Домом народного творчества Ленинградской области.

Этот праздник, объединяющий музыку, пластику, язык тела, яркие костюмированные образы и разные характеры, проводился в течение двух месяцев. Компетентные жюри оценивали качества умений и навыков, приобретенных обучающимися по дополнительным предпрофессиональным, общеразвивающим, общеобразовательным программам в области хореографического искусства.

273 юные грации в возрасте от семи до восемнадцати лет из 11 детских Школ искусств Ленинградской области соревновались в номинациях: «Классический танец»; и «Народно-сценический танец» (в том числе стилизация народного танца). Нам приятно сообщить, что хореографический ансамбль «Вдохновение» (преподаватели Н. Л. Марущак и О. С. Самсоненко) из Всеволожского района по решению взыскательного жюри был удостоен званий Лауреатов I и II степени. Также высокой оценки был удостоен ансамбль «Феерия» (преподаватель С. В. Миронова).

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО