Традиционный турнир по боксу состоялся в Сертолово

Восемнадцатый турнир по боксу, посвященный памяти Героя Российской Федерации Дмитрия Кожемякина и героическим защитникам Родины, погибшим в локальных войнах, военных конфликтах, состоялся в городе Сертолово. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

10 ноября состоялось официальное открытие XVIII Всероссийского турнира. Судейский коллектив, ветераны и участники состязаний собрались у памятника Герою России, офицеру ВДВ Дмитрию Кожемякину, который героически погиб в ходе боевых действий на Северном Кавказе. На митинге к молодому поколению обратились отец Героя России Сергей Кожемякин и председатель областного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Борис Стоянов.

После возложения цветов участники турнира направились в спортивный зал структурного подразделения «Норус» Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва, где прошла торжественная церемония открытия турнира.

Открывая соревнования и обращаясь к его участникам, глава города Сертолово Сергей Коломыцев подчеркнул, что турнир, ставший традиционным, становится всё более популярным. Сергей Васильевич пожелал боксёрам успехов и побед и завершил своё выступление словами «Пусть победит сильнейший!». К участникам состязаний с приветственной речью обратились депутат городского совета, почётный житель города Сертолово Владимир Веселов, отец Героя России Сергей Кожемякин, руководитель наблюдательного совета Ленинградской областной Федерации бокса Сергей Воскресенский, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района Екатерина Ларионова, другие почётные гости турнира.

Заместитель главного судьи соревнований мастер спорта СССР по боксу Юрий Чурубров вручил памятные подарки организаторам турнира в благодарность за постоянное внимание и помощь в его подготовке и проведении. Он подчеркнул, что традиционный турнир памяти Героя России Дмитрия Кожемякина, в котором участвуют более 80 спортсменов разных возрастных категорий – этап подготовки к III областной Спартакиаде детско-юношеских спортивных школ Ленинградской области «На пути к мечте», которая пройдёт в спортивном комплексе деревни Вяхелево Гатчинского района с 15 по 18 ноября 2023 года.

В ходе турнира зрители и гости состязаний были свидетелями ярких и увлекательных боксёрских поединков спортсменов разных возрастных и весовых категорий.

Финальная часть соревнований состоялась 11 ноября, после которой его победителям заслуженные награды вручал почетный гость турнира, отец Героя России Дмитрия Кожемякина, Сергей Иванович Кожемякин. Спортсмены получили статуэтки, медали, грамоты и памятные сувениры.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Петра КУРГАНСКОГО