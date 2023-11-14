В Сертолово чествовали ветеранов войск РХБЗ

Ежегодно 13 ноября в рядах Вооруженных сил России отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации. В 2023 году исполняется 105 лет со дня их создания. В календаре профессиональных праздников военнослужащих этот день появился на основании президентского указа № 549 от 31 мая 2006 года.

Войска РХБЗ успешно действуют в ходе Специальной военной операции на Украине, расчёты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк», которые структурно входят в подразделения этого специального вида войск, уничтожают укрепленные опорные пункты и блиндажи, наносят поражение живой силе и бронетехнике укронацистов. «Солнцепёка» противник боится просто панически, поскольку он способен «накрыть» площадь до 40 тысяч квадратных метров.

В городе Сертолово члены общественной организации «Союз ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты» 11 ноября принимали поздравления по случаю своего профессионального праздника. Сотрудники Сертоловского культурно-спортивного центра «Спектр» организовали для ветеранов праздничное, торжественное мероприятие. С добрыми пожеланиями к ветеранам войск обратился глава города Сергей Коломыцев, он вручил им грамоты и памятные подарки.

Затем состоялся концерт, в ходе которого специалист по культуре Культурно-спортивного центра «Спектр» Татьяна Сапельник и народный коллектив – хор русской песни «Сертоловчанка» исполнили для ветеранов задушевные песни.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»