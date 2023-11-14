О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Сертолово чествовали ветеранов войск РХБЗ

0 Комментариев

Ежегодно 13 ноября в рядах Вооруженных сил России отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации. В 2023 году исполняется 105 лет со дня их создания. В календаре профессиональных праздников военнослужащих этот день появился на основании президентского указа № 549 от 31 мая 2006 года.

Войска РХБЗ успешно действуют в ходе Специальной военной операции на Украине, расчёты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк», которые структурно входят в подразделения этого специального вида войск, уничтожают укрепленные опорные пункты и блиндажи, наносят поражение живой силе и бронетехнике укронацистов. «Солнцепёка» противник боится просто панически, поскольку он способен «накрыть» площадь до 40 тысяч квадратных метров.

В городе Сертолово члены общественной организации «Союз ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты» 11 ноября принимали поздравления по случаю своего профессионального праздника. Сотрудники Сертоловского культурно-спортивного центра «Спектр» организовали для ветеранов праздничное, торжественное мероприятие. С добрыми пожеланиями к ветеранам войск обратился глава города Сергей Коломыцев, он вручил им грамоты и памятные подарки.

Затем состоялся концерт, в ходе которого специалист по культуре Культурно-спортивного центра «Спектр» Татьяна Сапельник и народный коллектив – хор русской песни «Сертоловчанка» исполнили для ветеранов задушевные песни.

Ян КАТИН
Фото издания «Петербургский рубеж»

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Сорок лет на службе Отечеству
  2. Пограничники на охране Дороги жизни
  3. ОПОВЕЩЕНИЕ о публичных слушаниях
  4. Как хлеба краюшку, «ценили в блокаду мы рыбку-колюшку»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code