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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти завершается навигация для маломерных судов

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Навигация маломерных судов на водоемах региона прекращается с 14 ноября. Завершение навигации обусловлено понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением гидрометеорологической  обстановки, ветроволнового режима и скорым началом ледостава.

Срок ее завершения установлен распоряжением губернатора Ленинградской области. Выход в акватории будет запрещен всем маломерным плавсредствам за исключением судов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, аварийно-спасательные и другие неотложные работы, промышленное рыболовство, рыбоводство с соблюдением мер безопасности, установленных федеральным законодательством, а также судов на воздушной подушке и аэроботов.

Пресс-служба областного правительства 

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