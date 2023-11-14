Всеволожские ориентировщики взяли золото первенства России

Спортсмены Всеволожского центра физической культуры и спорта, приняв участие в первенстве России по спортивному ориентированию в составе сборной Ленинградской области, завоевали семь медалей личного зачета и золото командных соревнований.

Со 2 по 6 ноября в Ставропольском крае на склонах Джинальского хребта Кисловодского национального парка прошло сразу несколько крупных соревнований по спортивному ориентированию. Первенство России, Всероссийские соревнования, Межрегиональные спортивные соревнования и Фестиваль, посвященный Дню народного единства, собрали более 2000 сильнейших ориентировщиков из 60 регионов страны. В эти дни было разыграно 65 комплектов наград среди спортсменов в возрасте от 8 до 80 лет. Спортивное мероприятие было организовано Министерством спорта Российской Федерации, Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края, Федерацией спортивного ориентирования России, Федерацией спортивного ориентирования Ставропольского края, Управлением по физической культуре и спорту администрации города Кисловодска. Соревнования проходили в дисциплинах кросс-лонг, кросс-классика-общий старт и кросс-эстафета – 4 человека.

В составе сборной Ленобласти за победу боролись воспитанники Всеволожского центра физической культуры и спорта. В дисциплине «кросс-классика-общий старт» в возрастной категории «юниоры до 24 лет» накал борьбы длился до последних метров дистанции. Наш Даниил Данчишин буквально «вырвал» победу у своих соперников и завоевал золото. Не оставила шансов конкурентам и Любовь Бурдина, выступавшая в этой же дисциплине в возрастной категории «девушки до 15 лет». Она также удостоилась золотой медали в личном зачете. В четырехэтапной смешанной эстафете в составе команды Ленинградской области в возрастной категории «юноши и девушки до 15 лет» золотыми наградами пополнили копилку Всеволожского района Павел Теперев, Любовь Бурдина и Маргарита Цветкова. Две серебряные медали в двух дисциплинах личного зачета завоевала Диана Кургузкина. На этих соревнованиях она выполнила норматив мастера спорта РФ.

– Это были одни из крупнейших и престижнейших всероссийских соревнований, которым предшествовал учебно-тренировочный акклиматизационный сбор. Несколько предстартовых дней, проведённых в условиях высокогорья, позволили нашим ребятам занять достойные места в списке ТОП-10 сильнейших спортсменов России. По итогам соревнований в десятку лучших попали Степан Александров, Егор Колесников, Михаил Пашков, Маргарита Цветкова, Павел Теперев, Диана Кургузкина, Даниил Данчишин и другие. А Степан Александров приглашен на учебно-тренировочные сборы в составе сборной команды Российской Федерации. Наши воспитанники и тренерский состав успешно завершили кроссовый сезон, начинаем готовиться к лыжным дисциплинам, – поделился директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта Владимир Гайдуков.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района