«Спой мне песню, как синица тихо за морем жила…»

Эти строки Александра Пушкина знакомы нам с детства. А вы никогда не задумывались, уважаемые читатели, почему поэт, будучи в ссылке в Михайловском, просил свою няню Арину Родионовну спеть ему песню, где присутствовали именно эти персонажи: девица, которая за водой поутру шла, а синица тихо за морем жила? Да какая, казалось бы, разница – о чём поёт народ, какие там слова? Оказывается, слова имеют значение. И наша добрая знакомая, привычная обитательница не только наших лесов, но и приусадебных участков и городских парков, – синичка-певунья, в определённом смысле образ символический. Она несёт на своих крыльях приближающуюся зиму.

– Так что за птица, эта самая синица? – спросила я известного блогера и естествоиспытателя, кандидата биологических наук Павла Глазкова. И знаток живой природы, ведущий многих теле- и радиопередач, рассказал о синице много интересного и даже неожиданного.

– Да, синица заслуживает нашего особого внимания. Не случайно мы отмечаем Синичкин день. Это российский экологический праздник, который появился в нашем календаре по инициативе Союза охраны птиц. И отмечается ежегодно именно 12 ноября. На самом деле этот праздник уходит своими корнями в глубокое прошлое, и если вы откроете, к примеру, народный или православный календарь, то этот день обозначен как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По всем существующим в народе приметам, к этому дню наши синички, предчувствуя скорые холода, «подтягивались из-за моря, где они тихо жили до этого, то есть из лесов, поближе к человеческому теплу и жилью, и ждали помощи от людей.

– Я читала, что в Синичкин день русские женщины в деревнях выходили на крыльцо своего дома и в одну сторону бросали кусочек сала, а в другую кусочек хлеба, как бы давая им тем самым обещание, надежду, мол, не пропадете, птахи! Так?

– Говорят, что так было. Подкармливали и салом, и хлебом, семечками тыквы и подсолнечника, но обязательно нежареными! – синицы до сих пор не откажутся от этого угощения. Только сало должно быть обязательно несолёным, а хлеб – белым. Ни в коем случае несолёное и неперчёное сало, а я вообще делаю так: беру хороший пласт свиной кожи, где есть слой сальца, привязываю к берёзе, точнее, приматываю какой-нибудь проволочкой, и они с удовольствием щиплют это угощение, целыми стаями налетают на лакомство. Правда, и другие птицы прилетают на этот пир, в том числе щеглы, снегири, сойки и даже вороны.

Народ давно приметил: если птица-синица целыми стаями начала появляться у домов, значит, вот-вот грянут морозы. Пора сани запрягать и синиц кормить. Почему их так «привечали», прикармливали и радовались, если птиц было много? Синица – великолепный естественный собиратель вредителей сада-огорода. Не надо никаких инсектицидов, – кстати, их в старые времена и не было. И вся надежда на хороший урожай в будущем – это птицы. Если птица хорошо перезимует, она поможет вашему саду и огороду. И особенно трудолюбивая наша синичка, которая за день могла собрать всяких гусениц и червяков в несколько раз больше своего собственного веса. Поэтому синиц любили и берегли. Даже негласное соревнование у домовладельцев и садовников было – у кого больше птиц поселилось в саду, у того и сад лучший, чистый.

– Павел, синица так названа, потому что синие перышки у неё в оперении есть? Да вроде бы не так их и много. У той же сойки намного больше.

– Да, название вовсе не от синего оперения, как многие могут подумать. А вы слышали, как поют синички? Они как-то так: «Зинь-зинь, тень тень» – как будто колокольчиков перезвон, а весной как их звонкое пение радует! Тут они уже весну прославляют. Но пока мы зимы ждём и пока не пришли серьезные холода, не торопитесь подкармливать птах.

– Обленятся, что ли?!

– Ну, можно и так сказать. В любом случае, они ещё сами могут добывать пищу – почва открыта, ещё не ушли в землю, живы всякие вредители, которых синица с удовольствием подберёт до наступления холодов. Это первая причина, а вторая – когда тёплая осень и зима, многие птицы перелётные в наших местах задерживаются, особенно если мы их начинаем подкармливать. У них весь график тогда сбивается. Правда, синица не улетает от нас, но на ваши подкормки ведь прилетают и другие птицы, в том числе перелётные. Кормим только тогда, когда на землю ложится уже плотный снег и ночные температуры опускаются до минус десяти градусов. И если уж пошёл процесс кормления птиц – не останавливайтесь до самой весны! Птицы привыкают, узнают дом, где их кормят, летят к вашей кормушке порой из последних сил в сильные холода. Прилетят, а там – нет для них ничего. Птахи могут и погибнуть. Не забывайте сыпать семечки синичкам, не обманывайте их надежд.

– Я тут некоторые пословицы-поговорки к нашей встрече подобрала. А их немало, что касается нашей любимой птички: «Невелика синица, голосок востер», «Хвалилась синица хвостом море зажечь», «Синичка – воробью сестричка», «Не велика птичка синичка, и та свой праздник помнит»…

– В древние времена синицу вообще считали птицей Божьей. Считалось, что она находится под особым покровительством высших сил и приносит удачу. Синица – она сродни СИНЕЙ ПТИЦЕ, как они говорили. А что касается темы, кому она сестричка… Синицы действительно относятся к отряду воробьинообразных и широко распространены в Центральной и Северной Азии, на Ближнем Востоке и в Европе.

В нашем регионе присутствуют и проживают несколько видов синиц: с традиционно желтой грудкой – это большая синица, самая крупная. У нас есть лазоревка. Есть синица-пухляк. А ещё – черноголовая гаечка и буроголовая гаечка. Есть длиннохвостая синица, которая, видимо, и грозилась море хвостом поджечь! Есть хохлатая синица и усатая синица!

– Как это – усатая?! У неё усы, что ли?

– Не такие, конечно, как у мужчин, но их перья чёрного цвета, которые спускаются вниз, напоминая чем-то усы грузинских мужчин, – издали действительно кажутся усами. Причём у самочек нет таких усов, они безусые. Усатая синица занесена в Красную книгу и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области, это редкая птица. Кто хочет её увидеть – чаще всего она встречается в тростниковых зарослях Финского залива. Кстати, в ноябре идут перемещения, перелёты усатых синиц. Фотографы очень любят этот живой объект, и если вам повезёт, вы можете поймать её в свой объектив.

Ещё из интересного: синица может развивать скорость до 35 километров в час, производя при этом минимум махов крыльев. И поют не только самцы синицы, но точно такие же певучие и девушки-синицы. И их звонкое пение для меня всегда, да и для всех нас, – знаменует приближение весны. И я призываю ваших читателей – поддержите птичек до весны. Сейчас много продаётся кормушек, можно установить даже на балконе, даже напротив окна, – эта птица может залететь на высоту 10–12 этажа и выше. Наши мудрые предки справедливо утверждали: «Покорми птицу зимой, она послужит тебе весной», и даже если у вас нет сада, простое наблюдение за этими удивительными птахами – сплошное удовольствие. Они будут так весело звенеть рядом с вами, призывая весну, и она обязательно придёт в наши дома.

– Спасибо вам, Павел. Да здравствует Синичкин день! Праздник, который создан не только для птиц, – он придуман для нас, для людей, чтобы не черствели наши души, – покормите птиц, поставьте кормушки, не забывайте сыпать туда семечки, и на душе у вас будет тепло.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Артёма БАСОВА из архива «В.в.»