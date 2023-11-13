В Заневском поселении выдадут медали новорожденным

В преддверии Дня матери самые юные жители Заневского поселения получат свои первые награды. Памятные медали и удостоверения смогут получить родители новорождённых, зарегистрированных на территории поселения.

Как сообщает пресс-служба Заневского поселения, выдача памятных знаков будет проходить с 20 по 26 ноября в КДЦ «Заневский» в Янино-1 (ул. Шоссейной, 46) и в Кудрово (ул. Строителей, 41а). Со временем работы учреждения можно ознакомиться на сайте http://www.ksdc.zanevkaorg.ru/

При себе родителям необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка, а также справку по форме № 8 или 9, подтверждающую прописку малыша на территории муниципалитета.

На все интересующие вопросы готовы ответить по телефонам: 8 (813-70) 7-84-58 (Янино-1) и 8 (813-70) 3-80-37 (Кудрово).

По материалам пресс-службы Заневского поселения