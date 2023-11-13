Во Всеволожске отметили День сотрудника органов внутренних дел

Профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел – отметили полицейские Всеволожского района. По случаю этой даты лучшим стражам порядка вручали награды в КДЦ «Южный». На праздничный огонёк заглянули руководители района и города. Поздравить виновников торжества приехал глава администрации города Енакиево Роман Храменков.

Напомним, что у этого праздника богатая предыстория. Раньше, с 1962 по 1991 год, его отмечали как День милиции, и он неизменно сопровождался любимым в народе концертом по телевидению. После реформы МВД в 2011 году милицию переименовали в полицию.

На мероприятии была зачитана поздравительная телеграмма в адрес личного состава от начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенанта полиции Романа Плугина. Он пожелал полицейским здоровья, добра, новых успехов и достижений на благо Родины.

Начальник Управления МВД РФ по Всеволожскому району полковник полиции Анатолий Иоган сообщил «По итогам деятельности наше подразделение стало первым в Ленинградской области. Наша главная задача – всегда надёжно стоять на страже интересов жителей района. Сотрудники Управления обеспечивают безопасность и оказывают гражданам помощь, приходя на подмогу в самых сложных ситуациях. В этот день хочется сказать всем большое спасибо за честное исполнение служебного долга. Отдельная благодарность вашим семьям, которые с пониманием относятся к особенностям службы и делают всё, чтобы вы ходили на работу как на праздник.

Как отметил Анатолий Владимирович, за годы его работы во Всеволожском районе были построены три отдела полиции, на подходе – четвертый. Правда, ещё не до конца решен вопрос укомплектованности кадрами. Как во всех отраслях и ведомствах страны, полиции требуются сотрудники.

– Вы выбрали непростую, опасную, но очень благородную и нужную профессию, – отметил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. – От вашей работы зависит мир и благополучие в домах жителей. Хочу выразить благодарность за нелёгкий труд, за правопорядок, сказать спасибо ветеранам правоохранительных органов и пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба и профессиональных достижений.

– У вас трудная работа и важная миссия, – подчеркнула временно исполняющая полномочия главы администрации Всеволожского района Анна Комарницкая. – Готовность прийти на помощь, защитить права граждан, а иногда и их жизнь, невзирая на риск, – отличительная черта российского полицейского. Это трудная, опасная и ответственная служба, и только надёжные, смелые люди с сильным характером, с чувством долга, смогли посвятить ей свою жизнь.

Глава города Всеволожска Станислав Богдевич подчеркнул, что сотрудники полиции ежедневно проявляют мужество и героизм.

– Сегодня вы находитесь на передовой, защищая мирных жителей от произвола, иногда ценой собственной жизни, – поздравил полицейских Роман Храменков. – Отдельная благодарность тем стражам порядка из Всеволожского района, которые сейчас в зоне Специальной военной операции, выполняя особые задания. Хочу наградить орденом за заслуги перед городом Енакиево Анатолия Иогана. Награда вручается за организацию миграционных процессов, улучшения материально-технической базы и за дружественные отношения.

– Неожиданно, большое спасибо! – поблагодарил гостя с Донбасса начальник Управления МВД РФ по Всеволожскому району. – Мы сопереживаем жителям новых российских территорий. Готовы сотрудничать дальше!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА