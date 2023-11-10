Сельхозпредприятия помогут дачникам Ленобласти реализовать излишки

Комитет по агропромышленному комплексу Ленинградской области подготовил список сельхозпредприятий, которые помогут жителям региона реализовать излишки урожая. Сдать можно как морковку или капусту с личных огородов, так и сезонные дикорастущие ягоды и грибы.

С полным списком сельхозпредприятий и потребительских обществ, готовых выкупить продукцию у частных лиц, можно ознакомиться на сайте комитета.

Во Всеволожском районе действует два потребительских общества, где принимают следующий ассортимент продукции: сезонные дикорастущие и плодовые (морошка, малина, черная смородина, крыжовник, рябина); грибы лисички; яблоки.

Так, Всеволожское потребительское общество ведет прием продукции в д. Ваганово, д. 16а (магазин «Универсам») и во Всеволожске, ул. Грибоедова, д. 4 (складское помещение). Телефон для связи 8 (813-70) 43-669.

Токсовское потребительское общество готово купить продукцию по адресу: п. Токсово, ул. Советов, д. 50 (складское помещение). Телефон для связи 8 (813-70) 57-449.