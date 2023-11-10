На службе правопорядка

Сегодня, 10 ноября, сотрудники правоохранительных органов традиционно отмечают свой профессиональный праздник. Ежедневная и трудная работа, порой с риском для жизни, всегда была уделом настоящих мужчин. Хотя в наши дни в полиции с успехом служат и женщины.

В канун праздника «Всеволожским вестям» представилась возможность своими глазами увидеть, как несут службу стражи порядка. Автору этих строк удалось попасть в дежурную часть УМВД России по Всеволожскому району.

Как известно, театр начинается с вешалки, а любое полицейское ведомство – именно с этого подразделения. Помещение сразу у входа, за пуленепробиваемым стеклом, с переговорным устройством и лотком для приема-передачи документов. Дежурная часть надёжно скрыта за дверью с электронным замком. Вход контролируется видеокамерой, окна зарешечены и способны выдержать автоматную очередь. Оно и понятно, безопасности здесь уделяется особое место.

Чтобы попасть внутрь, требуется специальное разрешение руководства. Едва переступив порог, понимаешь, что именно сюда приходят первые сообщения о происшествиях и преступлениях. На взгляд простого обывателя, здесь нет ничего сложного. Сиди себе в теплом помещении, отвечай на телефонные звонки, изредка посматривай в монитор компьютера. Прими звонок, запиши, передай и жди следующего. Но это только видимая часть непростой и напряженной работы полицейских.

Дежурную часть можно смело назвать своеобразным мозгом полиции. Необходимо не просто ответить на звонок – нужно установить контакт с незнакомым человеком.

При этом постараться из крайне взволнованного абонента вытянуть как можно больше необходимой и подробной информации. Полицейские в этом случае должны быть хорошими психологами.

Есть ещё одна небольшая проблема – ложные звонки. Нередко отвлекают дежурных так называемые любители поговорить, часто находящиеся в состоянии сильного опьянения. Они стараются излить стражам порядка душу, рассказывая о своей нелегкой семейной жизни и бытовых неурядицах.

На дежурстве одновременно находятся несколько полицейских: начальник смены, старший оперативный дежурный и его помощник. Именно они координируют действия всей работы стражей порядка и передают ориентировки фразой, знакомой ещё по фильмам о работе сотрудников правоохранительных органов: «Внимание всем нарядам! Запишите ориентировку!».

– Дежурная часть – это тот орган, который принимает всю информацию и незамедлительно реагирует на неё. Направляет наружные наряды, участковых уполномоченных полиции на место происшествия. Если есть необходимость, подключаются оперативные уполномоченные. От быстроты и слаженных действий всех служб зависит очень многое. Как это будет сделано, так быстро будет раскрыто преступление, – говорит начальник дежурной части майор полиции Станислав Буянов.

Наш собеседник прошёл все должности, начиная от простого оперативника до руководителя подразделения. Опыт – бесценное достояние в работе любого полицейского. На вопрос, каким было самое непростое и запоминающееся дежурство, страж порядка, немного задумавшись, ответил: «Это было несколько лет назад, 31 декабря. Когда до боя курантов оставались считаные часы, россияне согласно традициям стали усаживаться за праздничные столы. К нам поступил срочный вызов. В одном из домов произошла массовая драка. В частный сектор был выслан полицейский наряд. Все домочадцы там были в состоянии алкогольного опьянения. На месте удалось выяснить, что в разборках участвовало около десяти человек. Часть из них получили незначительные телесные повреждения. Когда стали выяснять причину конфликта, установили, что в драке принимали участие близкие родственники. Банальной оказалось и сама причина конфликта. Всё произошло из-за любви к поэзии. Под ёлкой их дети начали читать стихо-

творения. Кому-то они понравилось, кому-то нет. Между взрослыми начались споры. Завязалась словесная перепалка, потом в ход пошли более весомые аргументы – кулаки. Соседи, услышав крики, вызвали полицию. Всю гоп-компанию возмутителей спокойствия доставили к нам в отделение. Портить праздник людям совершенно не хотелось, предложили им решить на месте вопрос полюбовно. Здесь у нас они все помирились. К этому времени праздник уже наступил. Дебоширы рядом с дежурной частью продолжали встречать Новый год и поздравляли друг друга. Потом, сказав нам спасибо, все вместе отправились домой продолжать гулянье. Чувства обиды на наши действия ни у одного из них не было. Если говорить об очень серьёзных правонарушениях, то это, несомненно, убийства или причинение тяжких телесных повреждений. Обычно они происходят после употребления спиртных напитков. Кто-то хватается за нож, кто-то, особенно в частном секторе, за огнестрельное оружие. На память приходит случай, когда в день ВДВ мужчина достал охотничье ружье и сначала стал стрелять в воздух. Вскоре ему это занятие надоело и он открыл огонь по живым мишеням – собакам. Попасть к нему наряд полиции сразу не смог, ворота были закрыты на замок. В руках у пьяного хулигана было оружие и неизвестно, сколько патронов. Пришлось просить помощи у бойцов Национальной гвардии. После длительных переговоров стрелок сдался без боя», – вспоминает мой собеседник.

Работа в дежурной части очень ответственна. Здесь служат люди с большим опытом. У многих за плечами работа «на земле», оперативником, следователем или дознавателем.

Они наиболее подготовленные сотрудники. Почему? «Ситуации в нашей работе бывают разные, и в них нужно хорошо ориентироваться. Тот сотрудник, который не выходил на «землю» и не сталкивался с подобными преступлениями, не может хорошо сориентироваться на месте, решить, какой наряд и какого сотрудника отправить на место происшествия, нужно ли привлекать дополнительные силы. Часто бывает, что преступник скрывается на автомобиле. Надо быстро понять, куда для его розыска направить патрульных ДПС. Человек, который все время занимался кабинетной работой, не обладает такими навыками. Он просто может растеряться. Здесь должен быть практический опыт», – говорит начальник дежурной части.

«Женщины наравне с мужчинами проходят физическую подготовку, стрельбу в тире и различные тестирования. А так к ним у нас, конечно, более почтительное отношение. В отличие от нас они более коммуникабельны, что особенно важно в работе дежурной части. Мужчинам проще физические нагрузки: и в камеру может посадить, и приструнить дебошира», – рассказал майор полиции.

Напоследок мы попросили Станислава Буянова поздравить своих коллег с праздником. «Хочу всем пожелать – не унывать, идти на работу с позитивным настроением. Всегда понимать, что мы помогаем гражданам. Это призвание – служить своему народу.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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