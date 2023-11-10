Команда Zinger Break Show провела во Всеволожске мастер-класс по танцам

На днях состоялось одно из ярких мероприятий ноября – во Всеволожске, на базе молодежно-подросткового клуба «Феникс», прошёл фестиваль уличной культуры «Тандем». В гости к ребятам приехали редкие гости – команда Zinger Break Show во главе с Кириллом Зингером, участником телевизионных шоу «Минута славы», «Танцы без правил» и «Танцы» на ТНТ».

В процессе интенсивного танцевального интерактива воспитанникам клуба посчастливилось увидеть профессиональный танцевальный номер, устроить зажигательный батл «мальчики-девочки» и даже поучиться у настоящих мастеров базовым движениям брейк-данса.

Импровизация, энергичность, чувство ритма и, конечно, командная работа помогли участникам по-настоящему прочувствовать это танцевальное направление, а кто-то даже всерьез им заинтересовался!

Организаторами мероприятия выступили администрация МО «Всеволожский муниципальный район» в лице отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям и МАУ «МЦ «Альфа».

По материалам МЦ «Альфа»