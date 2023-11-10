В Кудрово продолжается снос гаражей под развязку с Мурманским шоссе

Осенью в Кудрово стартовал второй этап сноса гаражей в районе строительства развязки с Мурманским шоссе. В этот раз дорожники планируют убрать более трехсот боксов.

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета, объявления о сносе объектов разместили на воротах гаражей ещё летом. Людям дали несколько месяцев на то, чтобы вывезти нужные им вещи. Всё, что оставлено в гаражах, рабочие сортируют и отправляют либо на утилизацию, либо на переработку.

– Если гвоздем программы по весне стала найденная плюшевая змея в новогоднем колпачке, то сейчас это старые шины, – отметили в ведомстве.

Оказалось, что некоторые боксы использовались как своеобразный склад старой резины и были забиты покрышками до самого верха. В общей сложности дорожники отправили на переработку порядка пяти тонн рваных и лысых покрышек. Отработанные шины станут резиновой крошкой, которой укладывают детские и спортивные площадки.

Уточнить информацию по сносу гаражей в Кудрово можно по телефону горячей линии 8 (921) 642–98–27. Звонки принимают с 9 до 18 часов.

По материалам пресс-службы дорожного комитета