Спортсмен клуба «Сатори» стал кандидатом в мастера спорта России

Мы уже не раз писали об успехах Всеволожского клуба боевых искусств «Сатори», участники которого неоднократно поднимались на высшие ступени пьедесталов международных, европейских, всероссийских, региональных и областных соревнований.

Но, как и в любом коллективе, а особенно в юношеском, всегда есть кто-то, на кого равняются, кто ведёт за собой других. Одним из таких лидеров, безусловно, является ученик 11 А класса Всеволожской средней школы № 5 Ростислав Байдин. В детстве он был активным ребёнком, доставляя родителям немало хлопот. И потому они приняли единственно правильное решение: в четыре года отвести его в спортивную секцию. И со временем спорт занял в жизни мальчика доминирующее место, а по сути – стал образом жизни.

Его лидерские качества ярко проявились и в учёбе. Он был избран старостой класса. Так случилось, что класс, где учится Ростислав, вот уже пять лет подряд становится «классом года», а он сам – дважды лауреатом именной премии главы администрации района, участником Парада звёзд.

Ростислав – человек разносторонний. Кроме туризма, пляжного волейбола, велосипедного спорта его привлекают театры, музеи и эстрада. Но сердце его навсегда отдано спорту, а точнее – восточным боевым единоборствам. И совсем не случайно он оказался в Клубе боевых единоборств «Сатори», где под умелым руководством тренера Владислава Лапчука талант и спортивный характер Ростислава стали набирать силу. Юный спортсмен становился неоднократным чемпионом и призером соревнований в поединках и показательных выступлениях по правилам вида спорта Восточное боевое единоборство кобудо и армейский рукопашный бой.

В настоящее время Ростислав является одним из наиболее перспективных спортсменов нашего района. В 2018 году включён в состав сборной Санкт-Петербурга и Ленинградской области по кобудо, а в этом году Ростислав стал кандидатом в мастера спорта Российской Федерации, имея в копилке своих достижений чёрный пояс 1 дан по джиу-джитсу годай-рю.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО