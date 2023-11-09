Во Всеволожске отметили годовщину Октябрьской социалистической революции

7 ноября по новому стилю (или 25 октября – по старому) в 1917 году в Петрограде произошло вооруженное восстание: красногвардейцы взяли Зимний дворец, арестовали членов Временного правительства и объявили власть Советов. Эта дата немедленно стала самым главным праздником в молодой стране и получила название Дня Великой Октябрьской социалистической революции.

В СССР традиция проводить военные парады на Красной площади неукоснительно соблюдалась каждое 7 ноября. Исключением не стал даже ноябрь 41-го, когда фашистские генералы уже рассматривали Москву в бинокли. В тот год для большей торжественности этого триумфа несгибаемой воли народа ночью, перед самым парадом, по указанию Сталина кремлевские звёзды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден Мавзолей Ленина, 550 истребителей, снятых с фронтов, обеспечивали воздушное прикрытие Красной площади. В параде было задействовано около 30 тысяч человек личного состава, 140 артиллерийских орудий разных калибров, 160 танков, 232 автомашины. А дальше был разгром оккупантов под Москвой, ставший значимым шагом к Победе после горьких поражений первых месяцев войны.

Время неумолимо меняет и нас, и жизнь вокруг нас. И тем не менее в постсоветском пространстве ещё немало тех, кто считает, что 7 ноября – важная дата. В этом я убеждаюсь всякий раз, когда прохожу в этот день мимо памятника В.И. Ленину во Всеволожске, где собираются люди с красными флагами, чтобы отметить очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Их с каждым годом становится всё меньше и меньше, но они – есть.

Так было и в этом году. Под красными знамёнами у памятника стояли: депутат ЗакСа ЛО (от КПРФ) Дмитрий Звонков, I секретарь районного отделения КПРФ Дамир Хакуашев, почётные граждане г. Всеволожска: Дмитрий Силаев и Клавдия Базаркина (член пленума райкома, секретарь первичного отделения КПРФ) и другие жители города. Для них этот день был и остался – великим днём!

Автор Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Юрия КУЗЬМИНЫХ