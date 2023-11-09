Ветераны Всеволожского района обсудили вопросы воспитания молодежи

Заседание Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Всеволожского района было посвящено обсуждению проблем безопасности, здравоохранения, духовно-нравственного воспитания молодёжи и ряду других важных вопросов.

На мероприятии, которое проходило в КДЦ «Южный», присутствовали Сергей Муравьев, советник вице-губернатора регионального правительства и председателя комитета правопорядка и безопасности Михаила Ильина, руководитель Совета ветеранов Ленинградской области Юрий Олейник, консультант взрослого отделения Комитета по здравоохранению Елена Жукова, депутат Законодательного собрания ЛО Александр Матвеев. Перед началом заседания благодарностями отметили преподавательский состав и учащихся всеволожских школ, которые активно сотрудничают с организацией.

Между тем выяснилось, что Ленинградская область решила пойти в ногу с другими регионами и приглашает на заседания районных Советов ветеранов представителей церкви.

– Такого в нашей практике раньше не было, – пояснил Юрий Олейник. – Но, объехав вдоль и поперек почти всю Россию и пообщавшись с коллегами, заметил, что практически во всех аналогичных подразделениях присутствует духовник. Отсюда появилось моё предложение правительству – включить в состав Совета ветеранов представителей наших епархий – Тихвинской и Всеволожской. Иногда необходимо объединить простую жизнь с духовной. Без содействия представителей церкви бывает трудно дать ответы на сложные вопросы.

– Ветераны – такие смельчаки, – с восторгом сказал отец Александр, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Мельничном Ручье. – Они, оказывается, не только активно участвуют в духовной жизни, но и готовы дать отпор злоумышленникам. Видели, как лихо в Подмосковье пенсионер надавал увесистых тумаков злоумышленнику, который украл телефон у подростка? Представители старшего поколения – ответственные, многогранные и бесстрашные люди, за плечами которых много интересных историй. «Серебряный» возраст активности не помеха. Нужно привлекать ветеранов к участию в патриотическом воспитании, спортивной и творческой жизни.

Участники заседания отмечали, что благодаря труду ветеранских общественных организаций в регионе реализуется немало социально значимых проектов по патриотическому воспитанию молодёжи, увековечению памяти защитников Отечества. Рассказывали о том, что в школах ветераны должны вести уроки мужества, на которых станут рассказывать о подвигах героев.

«Сегодня ребята не знают о романе Александра Фадеева «Молодая гвардия», а когда спрашиваешь про Зою Космодемьянскую, хлопают безучастными глазами», – жаловалось старшее поколение.

Почётный житель Всеволожского района Татьяна Зебоде поинтересовалась, как обстоят дела с духовным воспитанием в средних учебных заведениях муниципального образования и можно ли побороть сквернословие среди школьников?

– Говорить о духовном воспитании во всех образовательных учреждениях я не уполномочен, так как о них не знаю, – честно признался отец Александр. – Ну а неприличная брань – это результат воспитания в семье. Возможно, в школах необходимо обратить на это внимание, а педагогам проводить работу по борьбе с ненормативной лексикой. К примеру, рассказать о проблеме употребления бранных слов и вульгаризмов, а также вреде распространения сквернословия и формирования неграмотной речи. Ведь как здорово говорить на красивом и богатом русском языке.

– Сегодня наша главная задача – оказать поддержку участникам Специальной военной операции, – отчеканил полковник в отставке Сергей Муравьев. – Россия всегда была костью в горле у тех, кто пытался её завоевать. Не выйдет! Наш долг – оберегать страну от недоброжелателей. И здесь важно, чтобы никто не оставался безучастным – от волонтёров до наших бойцов. Что касается сухой статистики, то не стану сыпать цифрами, а скажу так: показатели преступности в Ленинградской области имеют тенденцию к снижению. А ещё очень волнительно, что на этом фоне наблюдается рост подростковых правонарушений. Странно? Не знаю. Но ясно одно, особое внимание нужно уделить патриотическому воспитанию. И тут спасательной шлюпкой могут стать ветераны-наставники, которых необходимо подключить к работе с молодёжью.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА