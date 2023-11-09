«Большой этнографический диктант» в формате «офлайн» прошел в Сертолово

С 3 по 8 ноября во многих российских регионах под девизом «Народов много – страна одна!» проходила просветительская акция «Большой этнографический диктант». Мероприятие представляет собой тестирование с вариантами ответов, включающее в себя вопросы на знание истории и национальных особенностей народов нашей страны, и нацелено на повышение интереса к культурам многонационального населения России. В 2023 году просветительское мероприятие проходило в восьмой раз.

«Большой этнографический диктант» в формате «офлайн» прошёл и в городе Сертолово, в котором приняли участие все желающие горожане. Организовали и провели мероприятие сотрудники городской администрации Ирина Сосновская и Елена Миллер. В этот раз среди участников «Большого этнографического диктанта» были депутаты городского совета.

Акция проходит в России ежегодно начиная с 2016 года. В первый год её проведения в ней приняли участие около 90 тысяч человек. С каждым годом количество участников росло и к 2020 году составляло уже более 4 миллионов человек.

Задания «диктанта» оформлены в виде тестов. Первая часть – общие вопросы, второй блок заданий уникален для каждого региона, для сертоловчан это были вопросы о Ленинградской области.

В нынешнем году в акции приняли участие жители всех регионов России, а также иностранцы. Для прохождения заданий требовалось только зарегистрироваться на сайте, указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, страну и адрес электронной почты. После прохождения диктанта формируется сертификат участника с указанием результатов в электронном виде. До 13 ноября 2023 года на сайте акции будут опубликованы правильные ответы на задания.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»