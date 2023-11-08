Школьники Всеволожского района одержали победу в престижных конкурсах

Наши юные земляки продолжают радовать успехами своих учителей, родителей и друзей – стало известно о новых впечатляющих достижениях ребят, получающих образование в школах Всеволожского района.

Так, в число 11 победителей и призеров из Ленинградской области на Всероссийском конкурсе «Большая перемена» вошли трое молодых жителей всеволожской земли. «Горжусь Россией» – так в этом году звучала главная тема интеллектуальных испытаний для учеников 8–10 классов. В конкурсе приняли участие 1500 школьников, представляющих все регионы нашей великой страны.

Чествование победителей проходило в международном детском лагере «Артек», раскинувшемся на черноморском побережье Крыма. В ходе торжественной церемонии награждения сертификат на сумму 200 тысяч рублей получил Игорь Кузьмин из гимназии города Сертолово, сертификаты на сумму 100 тысяч рублей каждый были вручены Арине Ларченко – также ученице Сертоловской гимназии, и Маргарите Золотухиной, представлявшей Муринскую школу № 3.

Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских и творческих работ «Мы гордость России» принесло победу ученице Ново-Девяткинской школы № 1 Анне Шмаль. На состязания, проходившие в Москве в День народного единства, съехались более двухсот участников из сорока российских субъектов, но Аня смогла доказать, что её работа «Коренные народы Ленинградской области» – лучшая.

Недавно прошедший Всероссийский молодёжный фестиваль мультимедиа, визуальных и киноискусств «ВЗЛЁТ» на всю страну прославил молодых кинематографистов из нашего Всеволожского района.

В номинации «Патриотический фильм» уверенную победу одержали ребята из медиацентра «Три кита» города Сертолово с работой «Я иду по Карельской земле». Они же стали лауреатами 3 степени в номинации «Национальный колорит» с работой «Правильный мёд Алтая».

А победителями в номинации «Национальный колорит» стали участники студии кино и ТВ «ШКВАЛ» из деревни Агалатово, представившие в рамках фестивальной программы киноработу «Учитель Алтая».

В номинации «Документальный короткометражный фильм» лауреатом 2 степени стал медиацентр «School_media» из города Мурино с работой «Всё в твоих руках». Эти же творческие ребята стали лауреатами 3 степени в номинации «Патриотический фильм», представив киноленту «Дорога жизни. Взгляд из глубины».

Светлана ЗАВАДСКАЯ