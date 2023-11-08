Во Всеволожске стартовал прием заявок на конкурс «Королева серебряного возраста» 

Стартовал прием заявок на конкурс красоты и таланта для дам элегантного возраста. К участию приглашаются женщины от 50 лет.

Конкурс проходит в три этапа. Отборочный тур и прием заявок проходит до 12 февраля 2024 года. В рамках этапа состоятся личные встречи с потенциальными участницами, просмотр и отбор индивидуальных номеров. Затем конкурсанток ждет подготовительный этап: до 8 марта им предстоит подготовиться к праздничному концерту, приуроченному к Международному женскому дню. В финальном этапе участницы встретятся на сцене и пройдут конкурсные задания, по итогам которых определят победительниц в каждой из десяти номинаций.

Подробнее с положением конкурса, а также формой заявки можно ознакомиться на сайте организатора – Всеволожского центра культуры и досуга. Также дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8 (813-70) 23-633 и электронной почте vsevmk@mail.ru.

Фото из архива «В.в.»