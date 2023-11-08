Во Всеволожске отметили День народного единства

Что-то подзабытое, но до боли родное и близкое звучало в День народного единства под сводами Культурно-досугового центра «Южный» Всеволожска в исполнении сводного духового оркестра из Санкт-Петербурга… Юные дарования из коллектива Дома детского творчества Центрального района «Фонтанка 32» и Детской музыкальной школы № 9 под руководством художественного руководителя Константина Кляцко талантливо и старательно «выдували медь», напоминая собравшимся на патриотическую праздничную акцию о тех далёких временах, когда ни одно мероприятие не обходилось без духовых оркестров…

В фойе второго этажа органично соседствовали выставка члена Союза художников России Владимира Зенина «Александр Невский – жизнь за Отечество» и интерактивная программа, подготовленная движением «ВсевХороводы» – «Хороводы России». Ах уж эти хороводы! Они – проводники, устанавливающие связь с родом, Землей-матушкой и Создателем. Люди берут друг друга за руки, и нежность разливается и наполняет естество каждого человека. Свершается великое таинство… Возникает мир, наполненный любовью, верой и радостью!

Скажем несколько слов и о выставке. Все восемь монументальных полотен, представленных здесь, были написаны художником в 2021 году к 800-летию Александра Невского. Эта тема стала одной из магистральных в творчестве Владимира Зенина. Он долго шёл к осмыслению жития святого князя, побывал в местах, где собиратель земель русских рос, мужал, совершал подвиги и завершил свой земной путь…

Замечательно, что художник такого уровня теперь будет на постоянной основе передавать своё мастерство юным живописцам во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки.

Праздник открылся зажигательным прологом «Мы вместе!» с участием Образцового детского коллектива театральной студии «Люди и куклы» (руководитель Диана Могильниченко) и вокального ансамбля «ЭрцГамма» (руководитель Тамара Зубарева).

О том, что в России живут народы разных национальностей: русские, ненцы, ханты, коми, татары, белорусы, украинцы, киргизы, грузины, армяне и многие другие, а также о том, что у каждого народа есть свои вера, обычаи, традиции, песни, танцы, но все они связаны единой Родиной – Россией – говорили временно исполняющая полномочия главы администрации Всеволожского района Анна Комарницкая, председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов и настоятель храма Святой Варвары в п. Рахья иерей Олег Патрикеев.

В исполнении квартета «Peterburgsky» прозвучал Гимн России, и на сцену, слегка волнуясь, один за другим стали подниматься Алексей Бражник, Диана Ларионова, Иван Соломенчук, Милана Степанова, Любовь Шевченко и Алексей Шемякин, для которых этот день стал одним из важнейших в жизни. Они получили из рук руководителей района и области паспорта граждан Российской Федерации и памятные подарки.

Ну а дальше – закружился, заискрился, расцвёл всеми цветами радуги межэтнический межконфессиональный фестиваль культурных традиций «Мы разные, но мы вместе!», подтверждая, что Россия – уникальная страна, совмещающая в себе природные богатства и огромные территории, многонациональное общество и многовековые традиции.

На сцене в течение двух с половиной часов перекликались север и юг, восток и запад, звучали песни, стихи, танцевальные коллективы заставляли зрителей, как говорится, не жалеть ладоней!

Прекрасное мероприятие было организовано администрацией и отделом культуры района, руководством и творческим коллективом КДЦ «Южный».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА