Участницы из Всеволожского района стали лауреатами конкурса «Миссис Ленинградская область 2023»

В последний день октября прошел финал конкурсов красоты и материнства «Миссис Санкт-Петербург 2023» и «Миссис Ленинградская область 2023». Участницы из Всеволожского района достойно выдержали высокую конкуренцию и были удостоены нескольких титулов.

Заявки на участие отправили свыше 100 жительниц Петербурга и Ленобласти от 21 до 51 года. За победу в финале боролись 36 конкурсанток.

В результате титул «Миссис Ленинградская область 2023» жюри присудило 35-летней жительнице Сертолово Есении Степовой. Мама двоих детей, имеет высшее экономическое образование. Успешно сочетает развитие экономического направления в юридической фирме с воспитанием детей и занятием спортом в категории фитнес-бикини.

А «Миссис Ленинградская область Classic 2023» стала 50-летняя Наталья Горобчук из Кудрово. По профессии парикмахер-стилист, она подходит к красоте волос через заботу о своем здоровье. Ведет активную социальную и спортивную жизнь.

Фото федерации конкурса «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область»