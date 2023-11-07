Медведи Ленинградской области готовятся уйти в зимнюю спячку

По лесам Ленинградской области все еще бродят медведи – животные активно накапливают жирок на зиму, готовясь к сезонной спячке. Выходят на поиски еды мишки в основном ночью.

Биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков поймал в видеоловушку ночные похождения молодого медведя. Внимание косолапого привлекли яблоневые деревья, росшие близ населенного пункта.

– Зверь упитанный, хорошо подготовлен к зимней спячке. Уже совсем скоро медведи нашего региона залягут в берлоги. Если зверь зашел в населенный пункт, то, находясь на безопасном расстоянии, его можно отпугнуть громким голосом, ярким светом фонаря или выстрелом петарды, – пояснил Павел Глазков.

По словам эксперта, обычно медведи заходят на территорию людей однократно. Косолапых привлекают яблоневые сады, пасеки и свалки с пищевыми отходами. Однако если вы регулярно замечаете животное рядом с населенным пунктом, то необходимо сообщить об этом в Комитет по охране животного мира Ленинградской области. Специалисты на месте оценят потенциальную угрозу и примут меры, чтобы обезопасить людей.

Фото блога «Каждой твари по паре»