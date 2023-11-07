О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти проходит фотоконкурс ко Дню матери

0 Комментариев

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В преддверии праздника управление ЗАГС Ленинградской области запустило фотоконкурс «За всё тебя благодарю, мама!».

Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографию со своей мамой, а также в свободной форме рассказать о ней.

– Предлагаем Вам поделиться самыми яркими моментами или воспоминаниями из детства, связанные с мамой, которые Вам запомнились и навсегда остались в Вашем сердце. Это может быть весёлая, трогательная или душевная история, а может и советы мамы, которые помогают Вам в жизни, – пояснили идею конкурса в управлении.

От одного участника принимается одна фотография и одна история к ней. Работы принимаются до 24 ноября. Подробнее с условиями проведения конкурса можно ознакомиться на странице Управления ЗАГС в соцсети «ВКонтакте».

Фото из архива «В.в.»

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. «А живу я, огромную цену за жизнь заплатив…»
  2. «О том, чего не купишь ни за какие деньги»
  3. Михаил Левшин: «Надо, чтобы классика была не скучной, а узнаваемой, любопытной, даже смешной»
  4. «Мультимама» Ирина Дрозденко

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code