В Ленобласти проходит фотоконкурс ко Дню матери

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В преддверии праздника управление ЗАГС Ленинградской области запустило фотоконкурс «За всё тебя благодарю, мама!».

Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографию со своей мамой, а также в свободной форме рассказать о ней.

– Предлагаем Вам поделиться самыми яркими моментами или воспоминаниями из детства, связанные с мамой, которые Вам запомнились и навсегда остались в Вашем сердце. Это может быть весёлая, трогательная или душевная история, а может и советы мамы, которые помогают Вам в жизни, – пояснили идею конкурса в управлении.

От одного участника принимается одна фотография и одна история к ней. Работы принимаются до 24 ноября. Подробнее с условиями проведения конкурса можно ознакомиться на странице Управления ЗАГС в соцсети «ВКонтакте».

Фото из архива «В.в.»