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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

О тех, кто нас ведёт на пьедестал

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Вот уже больше двадцати лет 30 октября, пусть и неофициально, в России чествуют спортивных наставников, фитнес-инструкторов и всех остальных, кто передаёт свои знания и опыт в индустрии спорта. Инициатива отмечать День тренера возникла в 1999 году в среде Федерации спортивной и художественной гимнастики и была активно поддержана всем профессиональным сообществом. Профессия тренера не такая уж публичная, и в объективы телекамер чаще всего попадают представители тренерского цеха, разве что отличающиеся эпатажным поведением и экстравагантностью.

Журналисты «прославляют» в основном выдающихся спортсменов, те же, кто долгие годы вёл их к вершинам спортивных пьедесталов, как правило, так и остаются в тени своих «звёздных» воспитанников. Но хотя бы один раз в год мы вспоминаем и чтим «незаметных» профессионалов, самозабвенно преданных спорту и своим ученикам. Тех, кто не может сдержать слёз радости, видя, как его воспитанники поднимаются на пьедестал за заслуженной наградой, трудный путь к которой порой занимает долгие годы совместных усилий. Тех, для кого победа ученика выше и дороже собственных спортивных достижений и амбиций.

В этом году памятная дата пришлась на понедельник. А накануне, 27 октября, в Охта Парке на торжественном мероприятии по случаю праздника тренер по спортивной борьбе Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва Андрей Новиков и тренер по спортивному ориентированию Всеволожского центра физической культуры и спорта Юрий Кирьянов были отмечены Благодарностями Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.

И мастер, и наставник

Но сегодня речь пойдёт о другом человеке… Он три года подряд признавался лучшим тренером района. А по итогам прошлого года стал победителем смотра-конкурса на лучшую физкультурную и спортивную работу в номинации «Лучший тренер Всеволожского района 2022 года». Тренер по тхэквондо Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва Д.Д. Лим имеет высшую тренерскую категорию и работает на базе ФОКа в поселке имени Морозова. За свою спортивную карьеру Дмитрий Дмитриевич неоднократно становился победителем и призёром международных и республиканских соревнований, а сегодня двое его воспитанников входят в состав сборной Российской Федерации.

Повлиял кинематограф

Дмитрий Лим родился 17 мая 1992 года в Узбекистане в обычной среднестатистической семье. Его отец тогда работал шофером-дальнобойщиком, а мама – поваром в столовой. Как и большинство мальчишек, выросших в 90-е, он проводил много времени на улице в компании сверстников. Свежий воздух, подвижные игры и дух здорового соперничества за право «верховодить» заложили в характер будущего спортсмена и тренера чемпионские качества.

– Первой секцией, в которой я оказался за компанию с приятелями, был футбол. Игра интересная, контактная, а порой жесткая и конфликтная, что тоже влияет на характер и поведение спортсмена. В целом мне нравилось гонять мяч, но моя душа тянулась к единоборствам. Для большинства мальчишек кумирами тогда были Джеки Чан, Чак Норрис, Жан-Клод Ван Дамм и другие мастера боевых искусств. Не отрывая глаз от телеэкранов, мы наблюдали за киногероями и пытались повторять доступные нам движения, приемы и трюки. А мой племянник занимался в секции тхэквондо, я частенько забирал его после тренировок и с интересом наблюдал, как работают спортсмены. Однажды, собрав человек 7–8 своих приятелей, мы решили вместе записаться в этот спортзал. Товарищи задержались там ненадолго, а вот я остался на семь лет, и не ушел от тхэквондо до сих пор, – рассказал Дмитрий Лим.

Попал в хорошие руки

В секцию тхэквондо наш герой пришёл в возрасте 14 лет, что, по сегодняшним меркам, достаточно поздно. Но крепкий, напористый, смелый и «скоростной» паренёк сразу приглянулся тренерам. И хотя образ отважных и непобедимых киногероев, расправлявшихся со злодеями без всяких правил, ещё долго оставался в голове юного тхэквондиста, он довольно быстро стал вникать в правила, язык и технику нового и таинственного вида спорта.

– В секции были два тренера: Фарманов Барно Бахритдинович и его сын Фарманов Акобир Барноевич. Оба они работали со спортсменами сборной республики. Я сразу же проникся к ним доверим, и это изменило и определило всю мою дальнейшую жизнь. С тех пор спортзал стал для меня вторым домом, где я проводил большую часть своего времени. Барно Бахритдинович внешне был похож на восточного мудреца, говорил немного и всё по делу. Кроме того, он был великолепным спортсменом и мастером боевых искусств, владевшим не только превосходной техникой ударов, но и хорошо разбиравшимся в человеческой психологии. Скорее всего, именно личностные качества учителя и наставника и повлияли на мой выбор профессии. Мне захотелось стать тренером лет в 15–16, и я планомерно шёл к этой цели, стараясь впитывать всё, чему он учил. Сегодня, думаю, я во многом сам похож на своего первого тренера, – поделился воспоминаниями и размышлениями Дмитрий Дмитриевич.

Карьера Дмитрия Лима развивалась стремительно и успешно. Хорошие физические данные, дерзкий характер, быстрота реакции и гибкость делали свое дело. И вот после нескольких блестящих побед в целом ряде турниров он в сборной команде Узбекистана и входит в число сильнейших спортсменов республики.

«Покорил» Россию…

В 2015 году Дмитрий Лим переезжает жить в Российскую Федерацию. Сначала он обосновался в Курской области, где тренировал и воспитывал местных спортсменов. Надо сказать, что многие из его учеников той поры неоднократно становились победителями и призерами соревнований регионального и всероссийского уровня. И сегодня они с теплотой вспоминают своего «молодого» тренера и наставника. А с 2020 года Дмитрий Дмитриевич начал заниматься со всеволожскими спортсменами. Буквально за несколько лет он воспитал и помог добиться спортивных успехов более чем десятку тхэквондистов из посёлка имени Морозова. Но самыми яркими звёздами и гордостью тренера сегодня являются мастера спорта Полина Дзарагазова и Сергей Мальцев, входящие в состав сборной России.

Семейный тыл тренера прикрывает верная супруга Зария, с которой он познакомился много лет назад в спортзале. Зария тоже мастер спорта и тренер, но после рождения сына находится в декретном отпуске и уже потихоньку готовит полуторагодовалого Дамира к спортивной карьере.

Александр СОРОКИН
Фото из архива Дмитрия Лима

 

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