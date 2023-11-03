Декоративно-прикладное искусство расцвело во Всеволожске

Более 80 юных дарований от 10 до 17 лет из 20 школ искусств Ленинградской области и двух школ из Санкт-Петербурга приняли участие 31 октября в XV межрегиональном конкурсе по декоративно-прикладной композиции «Авторский стиль».

Особенно приятно, что у его истоков стояли преподаватели отделения изобразительного искусства Всеволожской детской школы им. М.И. Глинки (ДШИ), занимающего одно из ведущих мест в Ленинградской области по преподаванию декоративно-прикладной композиции. Возможно, поэтому юбилейный конкурс и было решено провести именно в нашем городе.

Само число и статус учредителей конкурса говорят сами за себя: Комитет по культуре и туризму и «Дом народного творчества» Ленинградской области, отдел культуры администрации Всеволожского района и Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки.

Общая тема конкурсных заданий была обозначена как «Старинные русские ремёсла».

По решению компетентного жюри 25 участников получили звания лауреатов 1, 2, 3 степени и дипломантов конкурса. Лучшим из лучших вручили подарки в виде материалов для художественного творчества.

Здесь же по традиции был проведён семинар педагогов по обмену опытом и методикам преподавания декоративно-прикладной композиции в школах искусств, в котором участвовали 46 преподавателей области и города на Неве. В его рамках свои достижения и интересные наработки представили преподаватель Всеволожской ДШИ Грамоткина А.В. и преподаватель Шлиссельбургской детской художественной школы Латыпова С.А.

Презентацию художественных материалов для декоративного творчества провела представитель компании «Невская палитра». Все преподаватели получили возможность протестировать новинки в материалах для росписи тканей, акварелях и разных видах художественных бумаг для творчества.

Осталось лишь поздравить с успехом обучающихся Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки: Тимчук Софью (лауреата 3 степени, возрастная категория 10–12 лет), Шелухину Диану (лауреата 3 степени, возрастная категория 13–14 лет) и Головачёву Елизавету (лауреата 2 степени, возрастная категория 15–17 лет).

Владимир Камышев

Фото Алекса Андреева