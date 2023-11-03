В Буграх открылся филиал Всеволожской школы Олимпийского резерва

Возможность воспитать олимпийских чемпионов теперь есть и в Буграх – 31 октября на улице Нижней, 9 открылся филиал МБУ «Всеволожская школа Олимпийского резерва». Выступая на открытии, директор учреждения Сергей Пирютков рассказал о перспективах для наших юных спортсменов.

В Бугровском филиале будут работать секции борьбы, легкой атлетики, художественной гимнастики, настольного тенниса. Тренерский состав очень сильный. Директором структурного подразделения назначена призер Олимпийских игр, серебряный и бронзовый призёр командного чемпионата Европы по легкой атлетике и многих других международных соревнований – Юлия Кондакова. Она же будет тренировать ребят, которые придут сюда заниматься этим видом спорта.

На торжественном мероприятии также выступили депутат Законодательного собрания ЛО Александр Рязанов, главы Бугровского поселения Елена Моисеева и Ирина Купина, депутаты-единороссы. Были выражены слова благодарности губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, Всеволожской администрации за решение открыть в Буграх структурное подразделение МБУ ШОР Всеволожского района. Конечно, главы выразили всеобщую радость от того, что теперь есть такой замечательный, большой, светлый и оборудованный спортивный зал, который при необходимости делится на два зала опусканием сетки.

Планируется, что зал будет работать в утренние часы, днём и вечером, что позволит увеличить охват детей. Важный момент – это бюджетное учреждение, а значит, дети будут заниматься бесплатно. Но надо понимать, что это не частный клуб, а школа Олимпийского резерва, следовательно, тренеры будут проводить отбор талантливых и перспективных детей, скорее всего, по итогам занятий в секциях. Ярким моментом были показательные выступления ребят из секций борьбы и художественной гимнастики, приехавших к нам в гости из других подразделений.

Марина РУДЕНКО