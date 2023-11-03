Возобновляется строительство ЖК «Янинский каскад-5» и ЖК «Оранж»

Дирекция КРТ Ленинградской области заключила договоры генерального подряда для завершения строительства двух проблемных объектов во Всеволожском районе.

Как сообщает пресс-служба строительного комитета ЛО, работы будут выполнены за счет частных инвестиций, привлеченных региональным Правительством. Дирекция выступает техническим заказчиком работ.

«У нас очень сжатые сроки для завершения строительства. Чтобы не терять время, было принято решение вести параллельную работу сразу по двум направлениям – произвести корректировку проектной документации, а одновременно с этим начать строительно-монтажные работы и оформление комплекта документов, необходимых для подключения домов к внешним коммуникациям», – рассказал генеральный директор Дирекции КРТ ЛО Александр Моргун.

Строительство пятого корпуса ЖК «Янинский каскад» начинал ООО «А-Лекс». В прошлом году он был признан банкротом. Летом текущего года Правительством Ленинградской области было подписано соглашение с инвестором о взаимодействии. Таким образом, при завершении строительства проблемного жилого дома будут восстановлены права более 250 дольщиков.

ЖК «Оранж» начинало строить ООО «ЛОСК-1», однако работы были остановлены, объект оказался проблемным. Правительством Ленинградской области был найден инвестор и этим летом с ним было подписано соглашение о взаимодействии. Таким образом, при завершении строительства жилого дома будут восстановлены права более 250 дольщиков.

По материалам пресс-службы строительного комитета ЛО