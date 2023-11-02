Третий корпус ЖК «Румболово-Сити» готовится к заселению

Проблемный объект завершил инвестор, привлеченный правительством Ленинградской области. До конца ноября застройщик должен ввести в эксплуатацию два оставшихся корпуса жилого комплекса.

«В судьбе этого объекта все пошло не так: проблемы с проектной документацией, из-за чего прежний застройщик допустил множество нарушений и в итоге обанкротился. Правительство Ленинградской области привлекло группу компаний «Стоун», которая начала планомерно исправлять нарушения предшественника и своими силами завершила строительство раньше срока. На этом работа не заканчивается: инвестору предстоит завершить два оставшихся корпуса и выполнить благоустройство территории», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Строительство третьего корпуса жилого комплекса в 2014 году начинало ЖСК «Румболово-Сити» на средства более 100 пайщиков. Осенью 2021 года Ленинградская область привлекла ГК «Стоун» для завершения строительства проблемного объекта. Застройщика признали банкротом. Теперь ключи дольщикам будет выдавать конкурсный управляющий Андрей Громов.

Пресс-служба областного правительства