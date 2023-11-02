В Мурино прошли соревнования «Гонка спасателей»

На учебно-тренировочном полигоне Главного управления МЧС России по Ленинградской области, расположенном в городе Мурино, прошли соревнования «Гонка спасателей», в которых приняла участие команда пожарных из Всеволожского района. Ей удалось подняться на пьедестал и занять почётное третье место.

Заявки на участие в забегах подали свыше 400 человек, причём на старт вышли как новички, так и профессионалы. Поэтому состязания проходили в два дня – сначала пробовала свои силы молодёжь, затем на дистанцию вышли опытные спецы.

К слову, молодые участники соревнований два месяца тренировались на базе областного МЧС по программе «Спасатель» – кроме теории, в обучающий цикл входило практическое применение правил ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий, а также оказание первой медицинской помощи. Для них «Гонка спасателей» – своеобразный экзамен, финальный этап напряженных тренировок.

В первый день на старт полосы препятствий вышли курсанты Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России, представители регионального отделения Всероссийского корпуса спасателей по Ленинградской области и Санкт-Петербургского регионального отделения «Волонтёрская рота боевого братства».

Во второй день за победу боролись сотрудники Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы, Невского спасательного центра МЧС России и добровольных пожарных дружин.

За полчаса до старта у автора этих строк появилась возможность ознакомиться с самой трассой. Пройти её вполсилы нереально – придётся всем без исключения выкладываться по полной. Дистанция протяженностью 2,5 километра – настоящее испытание холодом, дымом и огнём. Спроектирована она для профессиональных пожарных и спасателей с учетом специфики их работы.

Участки соревновательной трассы имеют свои названия – «Бум», «Полоса резиновых шин», «Труднопроходимый дом», «Навесной мост», «Разрушенная лестница». От участников требовалось перенести газовый баллон и автомобильные покрышки, потушить порошковым огнетушителем очаг возгорания, преодолеть лабиринт, задымленный пассажирский вагон и грузовой поезд, перенести условного пострадавшего на спинальном щите.

По словам заместителя начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Ленинградской области Сергея Ильницкого, работа в команде – один из главных навыков в деятельности спасателей. Именно поэтому упор в гонке был сделан, прежде всего, на командное прохождение этапов. Навыки, отработанные на полигоне, будут полезны не только тем, кто в будущем решит связать свою жизнь с пожарным делом, они пригодятся и в обычной жизни, где ЧС возникают, увы, нередко.

«Участников действительно много, и каждому, прошедшему дистанцию, будут вручены памятные медали, – уточнил Ильницкий. – За победу придётся побороться, ведь трудности могут возникнуть у всех. Хочу отметить, что трасса эта новая, и до сих пор её никто не проходил, так что «сюрпризы» здесь обеспечены. Кстати, только переноска манекена, изображающего пострадавшего, весит около 80 килограммов, что для подростков и студентов станет нелегким испытанием. Да ещё погода внесла свои коррективы – снег и скользкая земля».

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области Александр Попугаев отметил, что от того, насколько удачно пройдет первая «Гонка спасателей», зависит дальнейшее развитие этого направления.

«Мы планируем совершенствовать подобные мероприятия в дальнейшем, – сказал он. – Ещё хочу подчеркнуть, что многие участники, которые сегодня выйдут на трассу, через несколько лет станут профессиональными спасателями. Это наш будущий и надежный резерв».

Как только первая команда пересекла финиш, мне удалось пообщаться с одной из участниц забега.

«У спасателей нет пола, поэтому здесь соревнуются на равных как мальчики, так и девочки. Мы бежали первыми, и нам было вдвойне тяжелее, – поделилась впечатлениями студентка Елизавета Никитичева. – Моим родителям нравится то, чем я занимаюсь, и свою дальнейшую судьбу я уже определила. После окончания учебы хочу пойти работать в пожарную часть. Что касается забега, то самым страшным был вагон. Там мы сразу попали в полную темноту, и нужно было на ощупь найти выход из лабиринта. Кроме этого, на нервную систему давили шумовые эффекты – звуки пожара и крики о помощи. Одной нашей девочке стало плохо, она запаниковала и заплакала. Я вывела её на свежий воздух. Сама я держалась стойко, хотя было очень страшно. Но я подумала, что если опущу руки, то в первую очередь подведу всю команду».

Во второй день на трассу вышли профи. Единственной разницей между профессиональным забегом и забегом добровольцев является использование высотной пожарно-спасательной техники. Прокомментировать выступление команды из Всеволожского района попросили начальника 147-й пожарной части Ивана Шарапова.

«В команде было десять человек – восемь ребят и две девушки. Старт начался с модели вертолета Ми-8. Необходимо было преодолеть препятствия «забор», «змейка», «подвесной мост», «веревка-путанка». Дальше – подъем по 30-метровой лестнице в окно учебной башни, затем двухсотметровая транспортировка условно пострадавшего до машины «скорой помощи». И всё – в предельно быстром темпе. В итоге показали неплохое время. Девушки повели себя достойно – они профессионалы и постоянно участвуют в различных соревнованиях. Результатом я доволен.

«Гонка спасателей» – это достойное завершение соревновательного сезона. Подобный спорт всегда помогает в работе. Хорошая физическая подготовка – это азы нашей профессии», – подчеркнул Иван Шарапов.

Ну а мы поздравляем наших пожарных с достойным участием в соревнованиях и желаем успехов в их нелегкой, но такой нужной людям работе.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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