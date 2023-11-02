Во Всеволожском детском технопарке «Кванториум» прошел конкурс «ТехноАрт»
Всероссийский конкурс «ТехноАрт» завершился во Всеволожском детском технопарке «Кванториум». На мероприятие, которое состоялось на прошлой неделе, приехали 18 команд из разных уголков страны.
Участники продемонстрировали свои таланты и креативность, показав произведения искусства, созданные с использованием технологий. Приглашённые эксперты с удовольствием оценивали проекты и выбирали победителей в различных категориях. Каждая команда получила заслуженное признание за свои усилия и талант.
«ТехноАрт» – конкурс творческих работ, где нужно создать технологический арт-объект, выполненный в осенней тематике. Принять участие смогли команды до четырёх человек в возрасте от 11 до 18 лет. Для участия в Конкурсе принимались работы в следующих номинациях: «Техно-инновации» – лучшее техническое решение; «Техно-креатив» – самый необычный арт-объект; «Техно-эко» – арт-объект, все материалы которого не оказывают вредного влияния на окружающую среду.
Воспитанники Всеволожского «Кванториума» стали победителями в номинации «Техно-эко». Финал конкурса «ТехноАрт» оставил приятный отклик в душе каждого. Искренне благодарим всех участников и поздравляем победителей.
Отдел по связям с общественностью Детского технопарка «Кванторум» город Всеволожск