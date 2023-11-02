Во Всеволожском детском технопарке​ «Кванториум» прошел конкурс «ТехноАрт»

Всероссийский конкурс «ТехноАрт» завершился во Всеволожском детском технопарке​ «Кванториум». На мероприятие, которое состоялось на прошлой неделе, приехали 18 команд из разных уголков страны.

Участники продемонстрировали свои таланты и креативность, показав произведения искусства, созданные с использованием технологий. Приглашённые эксперты​ с удовольствием оценивали проекты и выбирали победителей в различных категориях. Каждая команда получила заслуженное признание за свои усилия и талант.​

«ТехноАрт» – конкурс творческих работ, где нужно создать технологический арт-объект, выполненный в осенней тематике. Принять участие смогли команды до четырёх человек в возрасте от 11 до 18 лет. Для участия в Конкурсе принимались работы в следующих номинациях: «Техно-инновации» – лучшее техническое решение; «Техно-креатив» – самый необычный арт-объект; «Техно-эко» – арт-объект, все материалы которого не оказывают вредного влияния на окружающую среду.

Воспитанники Всеволожского «Кванториума» стали победителями в номинации «Техно-эко». Финал конкурса «ТехноАрт» оставил приятный отклик в душе каждого. Искренне благодарим всех участников и поздравляем победителей.

Отдел по связям с общественностью Детского технопарка «Кванторум» город Всеволожск