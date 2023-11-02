Во Всеволожской библиотеке выступали дуэты

Сразу два творческих коллектива порадовали зрителей в зале Всеволожской межпоселенческой библиотеки, выступив перед участниками районного литературно-музыкального объединения «Родник» и жителями города.

Семейный дуэт «Родные напевы» в составе Татьяны Пермяковой и Сергея Коваленко исполнил романсы, русские народные песни и песни советских композиторов. Это было, скорее, хоровое пение, поскольку звучали любимые всеми: «Старый клён», «Ты не печалься», «Зорька алая», «Жёлтый лист»,» Ах, эта красная рябина», «Балалайка», «Я лечу над Россией», «На саночках» и другие. Ну как тут не подпеть!

Здесь же любимый многими дуэт «Любавы» (Любовь Болховская и Любовь Белякова), обладатель многочисленных наград, в торжественной обстановке отметил 15-летие. Они исполнили песни «Гляжу в озёра синие», «Утро туманное» и многие другие известные песни.

Ну и, конечно же, как всегда, в обоих концертах принимали участие юные дарования из Всеволожской детской школы искусств и известные наши поэты.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО