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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На мемориальном кладбище Дубровского поселения торжественно захоронили останки воинов ВОВ

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Есть на карте Всеволожского района одно особенное место. Здесь в январе 1943 года начался прорыв блокады Ленинграда. Тысячи воинов, шедших на штурм вражеских укреплений, на долгие годы так и остались бы лежать неупокоенными в окрестностях Невской Дубровки. На поляне неподалеку от станции Теплобетонная возвышается большой крест и находится мемориальный комплекс, где захоронены бойцы Красной Армии и войск НКВД, павшие в боях за освобождение ленинградской земли. На местах сражений в районе Невской Дубровки с 2012 года поисковыми отрядами обнаружены останки более 2 600 воинов. Теперь они покоятся здесь, на Теплобетонной. Уже известны имена 2 369 погибших и работа продолжается. В прошлую субботу на мемориальном кладбище с почестями предали земле останки ещё четверых пока безымянных бойцов.

28 октября у станции Теплобетонная собрались представители законодательной и исполнительной власти Ленинградской области, Дубровского городского поселения, пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, духовенства, ветеранских и молодежных организаций, военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии, поисковики, родственники погибших, учащиеся кадетских классов местной школы и рядовые жители. Здесь прошла траурная церемония перезахоронения останков четверых бойцов, которых в декабре 2022 года обнаружили поисковики отряда «Невский пятачок» в районе урочища Малое Манушкино. Поминальную литию по погибшим отслужил настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» протоиерей Валерьян Жиряков. Захоронение прошло со всеми воинскими почестями, включая ружейный салют Почетного караула, минуту молчания, возложение венков и цветов. Над могилами звучали слова о мужестве и героизме миллионов наших людей, отстоявших свободу в борьбе с фашистской нечистью, о бессмертном подвиге павших, о беспрецедентном примере духовной стойкости русского народа. Выступавшие выражали глубокую благодарность и поисковикам за нелегкую и важную работу.

В ходе мероприятия торжественно открыли гранитные плиты с увековеченными на них именами похороненных здесь воинов. На траурной церемонии присутствовали и родственники красноармейцев, погибших под Невской Дубровкой. Трогательную речь произнес полковник запаса А.С. Фатов, внук погибшего и захороненного здесь бойца 1-й стрелковой дивизии НКВД Ивана Виноградова. Он специально приехал из Москвы, чтобы почтить память павших героев и поблагодарить дубровчан и всех ленинградцев за работу по увековечению останков, установлению имен и поиску родственников покоящихся здесь защитников Отечества.

В этот день также почтили память героя-пограничника, майора Алексея Дмитриевича Гарькавого, отдавшего жизнь в борьбе с захватчиками на дубровской земле 29 октября 1941 года.

Александр СОРОКИН

 

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