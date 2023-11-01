В Бугровском поселении прошел фестиваль «Национальные дары осени»

В Бугровском сельском поселении прошел международный фестиваль «Национальные дары осени – Бугры объединяют». Праздник удался на славу, став для многих не только увлекательным, но и во многом познавательным.

На площадке, устроенной во дворе многоэтажек, было многолюдно. Многие пришедшие сюда люди надели красочные народные костюмы, и это придало мероприятию дополнительный яркий колорит. Кроме того, для гостей и жителей поселения было организовано несколько фотозон с возможностью не только запечатлеть себя на память, но и ознакомиться с традициями и бытом представителей других национальностей.

«Сегодняшний праздник собрал здесь почти все народности, которые проживают в нашем поселении, – отметила глава Бугровского муниципалитета Ирина Купина. – Осенний фестиваль, безусловно, посвящен дружбе, объединяющей людей. Уверена, что он приживется в Буграх, ведь наши жители на таких мероприятиях будут ближе знакомиться друг с другом, с национальными традициями своих соседей.

Хочу напомнить, что минувшей зимой мы уже проводили похожий праздник, и он имел большой успех. В осенний же фестиваль внесены новые задумки – мы смогли значительно расширить круг участников, к нам присоединились новые национальные диаспоры. Если на первом празднике их было три, то сегодня значительно больше».

К слову, по официальным данным, в Бугровском поселении проживает более 31 тысячи человек.

Тем временем со сцены звучали песни и танцы разных народов. Буквально зажгли публику участники ансамбля «Казачья доля» – они не только исполнили несколько своих песен, но и собрали вокруг себя детвору для участия в импровизированном конкурсе «Угадай мелодию». От областного Дома дружбы выступили коллективы «Русское землячество», ансамбль «Чародеюшки» и эстонский танцевальный коллектив «Неево». Также свои номера представили ансамбль армянских танцев «Зартонк». Шквал зрительских аплодисментов собрал Ахун Ёрматов и его дедушка –заслуженный артист Таджикистана Эркин Ёрматов.

Гвоздём всей концертной программы стало выступление ансамбля народной песни «Славница» из Культурно-досугового центра «Бугры». С его художественным руководителем Юлией Фроловой мне удалось пообщаться через несколько минут после их феерического выступления.

«Нашему коллективу в этом году исполняется десять лет, – напомнила Юлия. – Сразу хочу пояснить, почему в его названии использовано словосочетание «народная песня». Дело в том, что мы поём песни не только на русском языке, но и на эстонском, украинском и даже на японском. В своём творчестве стараемся придерживаться двух направлений. Первое – это народный, обрядовый и свадебный фольклор, песни, которые бытуют в Смоленской области, Краснодарском крае. Естественно, не забываем о нашей Ленинградской области. Второе направление – русские песни в современной и авторской обработке. Ну и, конечно же, наш ансамбль является участником и лауреатом всероссийских и областных песенных конкурсов. В целом работаем много и плодотворно».

Юлия Владимировна призналась, что сегодняшний концерт ей очень понравился.

«Это очень хорошая творческая инициатива, тем более что нынешнее мероприятие проводится в преддверии Дня народного единства. Сегодня, как никогда, нам необходимы сплоченность, взаимопонимание, осознание общих целей. Мы должны знать, видеть и слышать друг друга. Да и положительные эмоции, которые дарят такие праздники его участникам, никогда не бывают лишними!».

Ну а для поддержания не только бодрости духа, но и тела, во время фестиваля в Буграх работала полевая кухня – настоящая солдатская каша и горячий чай в этот холодный день оказались очень кстати, и пользовались у жителей большой популярностью.

Как и в любом фестивальном мероприятии, организаторы подвели итоги и назвали имена победителей. Интересно, что лучших определяли сами гости праздника, отдавая свои голоса, а точнее – специальные стикеры – победившим участникам.

Итак, лучшая национальная фотозона оказалась у представителей Таджикистана, лучшая национальная кухня – у армянской диаспоры. Также первые места в различных возрастных категориях в номинации «Лучший национальный костюм» заняли: Светлана Неверова, Ольга Гукова, Алла Авагиян и Ярослав Матеушев, который к тому же оказался самым юным участником фестиваля.

Юрий Кузьминых

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