Во Всеволожске почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем

На Румболовской горе, у мемориала «Сад памяти», 31 октября состоялся траурный митинг. Вспоминали людей, погибших в катастрофе авиарейса 7К-9268, направлявшегося из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Трагедия произошла 31 октября 2015 года. Синайская катастрофа унесла жизни 224 человек, семеро из них были членами экипажа. Для жителей Всеволожского района боль потери является непроходящей, потому что в ней погибли и наши земляки.

Памятная акция началась с исполнения студией эстрадного вокала «Либерканто» (руководители Александр и Алёна Топурия) вызывающей слёзы песней «Жить», написанной в 2016 году в память тех, кого не стало 31 октября 2015 года.

И мы будем жить и помнить, вопреки ужасающей несправедливости, беспощадности и безнаказанности, вопреки боли и опустошению, и самое главное – жить во имя тех, у кого это счастье отняли.

В нависшей над площадью тишине к микрофону подошёл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Едва сдерживая волнение, он сказал: «Дорогие мои, 8 лет отделяют нас от той страшной катастрофы, а боль не утихает. Мы собираемся здесь, у открытого памятника, чтобы вспомнить всех, чью жизнь оборвал этот страшный террористический акт, ведь самое главное, что есть у человека, – это память.

К сожалению, мы живём во времена террора, но ни одна причина не может быть оправданием гибели мирных людей. Я благодарю вас за то, что вы сюда приходите. Пусть память о погибших будет вечной!».

Важные и нужные слова произнесли в этот памятный день временно исполняющая полномочия главы администрации Всеволожского района Анна Комарницкая и представитель родственников погибших Оксана Фёдорова, которые поблагодарили присутствующих за то, что они пришли к мемориалу разделить общее горе.

В траурном митинге приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, председатель совета депутатов г. Всеволожска Станислав Богдевич, председатель районного Женсовета Марианна Шевченко, представители депутатского корпуса района города Оксана Полозова и Дмитрий Лебедев и другие официальные лица.

Состоялась поминальная лития, которую отслужил настоятель храма Святой великомученицы Варвары в п. Рахья иерей Олег Патрикеев.

После минуты молчания собравшиеся возложили живые цветы к мемориалу и прозвучали имена и фамилии всех, кто погиб в этой страшной катастрофе.

Мы помним и будем помнить!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Алекса Андреева