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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В музее «Дорога Жизни» состоялась встреча проекта «Открой истории страницу…»

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В рамках Музейно-библиотечного проекта «Открой истории страницу…» прошла встреча, которую можно считать завершающей в год 60-летия г. Всеволожска. Она состоялась в Мемориальном комплексе Октябрьской железной дороги «Дорога Жизни», посвящённом работе железнодорожников в составе этой легендарной трассы, связавшей осажденный Ленинград с Большой Землей. В музейный комплекс входит не только сама экспозиция, рассказывающая о героях-железнодорожниках, но и ряд памятников государственного значения, связанных с историей Великой Отечественной войны.

После содержательной экскурсии, проведённой директором мемориала Юлией Лихомановой, и приветственного слова директора Всеволожской межпоселенческой библиотеки Людмилы Слепухиной о готовящейся к изданию уникальной краеведческой энциклопедии о посёлке городского типа Токсово рассказал почётный житель этого замечательного места  Владимир Кудрявцев. А рассказать ему было о чём, ведь он долгие годы является председателем оргкомитета «Токсовских чтений», проходящих под эгидой ЮНЕСКО. С его лёгкой руки многие, побывавшие в разные годы на празднике токсовских художников, литераторов, артистов и музыкантов,  узнали, что во времена оны  в Токсово, на дачу меценатки, покровительницы искусств, богатейшей женщины России графини Ю.П. Самойловой (ул. Санаторная, 51–62) приезжали на отдых многие молодые художники, писатели и поэты первой половины XIX века. Всех их привлекала не только изумительная красота и весьма свободные нравы Юлии Павловны, но и необычайно живописная природа Токсова. Гостями Юлии Самойловой были литераторы: Николай Гнедич, Иван Крылов, Константин Батюшков, художник Алексей Венецианов и другие. И среди других – художник Карл Брюллов, композитор Михаил Глинка, литератор Нестор Кукольник. И это лишь то немногое, о чём позволяет рассказать формат статьи. И главное – материалы каждой из встреч, проходивших под эгидой «Токсовских чтений», были представлены Владимиром Кудрявцевым здесь же в виде отдельных изданных типографским способом сборников.

Не менее интересным было выступление известного краеведа, автора изданной в прошлом году книги «От Рахьи до Ладоги» Владимира Овсянникова. Он на примерах весьма убедительно показал, что в последние годы в печати появляются грешащие неточностями публикации об исторических событиях, происходивших во Всеволожском районе.

Докладчик призвал всех краеведов и публикаторов более ответственно относиться к истории родного края.

Как всегда, основательно подготовился к выступлению Почётный житель г. Всеволожска, автор прекрасной книги «На службе у России» Дмитрий Силаев. На страницах книги под его пером в буквальном смысле слова «ожила» история нашего района. В этот раз он увлечённо рассказывал о выступлениях артистов перед солдатами, матросами, тружениками фронта и тыла на нашей земле во время блокады Ленинграда.

Подвигу нашего трудового фронта, а именно работе детских трудовых отрядов на сельскохозяйственных полях и огородах в районе п. Кузьмоловский во время блокады, было посвящено сообщение заведующей поселковой библиотекой Светланы Ковальчук – автора книги «Кузьмоловский и его окрестности».  Для создания этого путеводителя в историческое прошлое своей малой родины она четверть века собирала свидетельства и рассказы очевидцев, работала в архивах. Такое издание неплохо бы иметь в каждой семейной библиотеке.

Как всегда, чётким и убедительным было выступление известного нашего краеведа, автора фундаментального труда «Всеволожск: историко-географический справочник» (в трёх томах) Валерия Фермана.  Из его обстоятельного рассказа присутствующие узнали очень многое из того, что было скрыто за завесой времени, в частности о реализации боевых задач созданными на территории Всеволожского района партизанскими отрядами во время войны.

Хочется надеяться, что благодаря стараниям Валерия Викторовича всеволожская старина, осколки которой в виде нескольких чудом сохранившихся купеческих домов и руин помещичьего имения ещё хранит наш город, не исчезнет в потоке безжалостного времени.

Завершила марафон выступающих сотрудница Всеволожской межпоселенческой библиотеки Валентина Бычкова, которая представила книжные новинки по краеведению.

Нам приятно сообщить, что в ряду названных изданий почётное место заняла книга, подготовленная творческим коллективом нашей газеты к 60-летию города Всеволожска.

Ну и, конечно же, все выступающие получили из рук Людмилы Слепухиной благодарственные письма.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

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