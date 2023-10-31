В Агалатово отметили 75-летие со дня создания армейской авиации России

28 октября исполнилось 75 лет со дня создания армейской авиации России. В этот день в Парке авиаторов в Агалатово по инициативе председателя Российского вертолетного союза Ленинградской области Кирилла Викторовича Кириллова состоялось праздничное построение ветеранов армейской авиации 172-го отдельного боевого вертолетного полка, 93-й отдельной смешанной авиационной эскадрильи и авиаторов Левашовского отдельного транспортного смешанного авиационного полка.

В праздничном мероприятии в почётном карауле с выносом знамен приняли участие юноши и девушки военно-патриотического клуба «Выстрел» под руководством Виталия Беляева.

Кирилл Викторович Кириллов поздравил ветеранов и действующих авиаторов с праздником, отметил роль и значение армейской авиации в защите интересов России при выполнении боевых и специальных задач во всех локальных и региональных конфликтах, в том числе в ходе миротворческих миссий нашей страны на различных континентах, при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Он вручил землякам памятные медали «75 лет армейской авиации». Сегодня личный состав армейской авиации проявляет массовый героизм и отвагу, высокий профессионализм и мужество при защите Отечества и государственных интересов России. За время проведения Специальной военной операции на Украине 13 летчиков армейской авиации удостоены звания Героя Российской Федерации, из них 6 – посмертно. Среди них агалатовец майор Михаил Владимирович Абраменко.

По окончании мероприятия к бюстам трижды Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Никитовича Кожедуба и Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации полковника Николая Саиновича Майданова были возложены цветы.

Михаил ЕРМОЛАЕВ

Фото пресс-службы администрации Агалатовского поселения